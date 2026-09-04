Gobierno firma convenio para fortalecer atención a pacientes renales en Honduras

El documento fue suscrito en un evento en el que participó el presidente Nasry Asfura; el presidente de la Asociación Hondureña de Nefrología, René Enmanuel Tábora López; la directora ejecutiva de la Hackett Hemwall Patterson Foundation, Kay Weeden; el jefe del posgrado de Nefrología y Trasplante de Washington University en St. Louis, Missouri, Massini Merzkani; y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República firmó un convenio entre la Secretaría de Salud , la Asociación Hondureña de Nefrología y la Hackett Hemwall Patterson Foundation firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer la atención de los pacientes renales en Honduras.

Según las autoridades, el convenio traza una nueva ruta de cooperación entre las instituciones mencionadas para mejorar el tratamiento integral de las personas con enfermedades renales, con énfasis en las áreas de los trasplantes, la diálisis y la prevención.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, explicó que el acuerdo refleja el compromiso del Gobierno con los pacientes que enfrentan esta enfermedad y que requieren de atención especializada y oportuna.

"Hoy hemos suscrito un importante convenio en el que expresamos, como Secretaría de Salud y Gobierno, un claro interés por nuestros pacientes renales. Necesitamos seguir fortaleciendo el trasplante renal y el tratamiento integral", manifestó Catillo.

Según el comunicado emitido por Casa Presidencial, entre los beneficios del convenio está la llegada de brigadas quirúrgicas que apoyarán la realización de fístulas, un procedimiento indispensable para que los pacientes puedan iniciar su tratamiento de diálisis.

Castillo señaló que la cooperación técnica también permitirá reforzar las acciones de prevención, con el objetivo de reducir los nuevos casos de enfermedad renal en el país.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la programación y coordinación de las primeras intervenciones médicas "comenzará de inmediato".

Con el acuerdo, las autoridades sanitarias buscan ampliar la cobertura de servicios especializados para los pacientes renales y avanzar en un modelo más integral de atención durante los próximos meses.