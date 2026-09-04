Cortes de energía en Honduras para este sábado 5 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este sábado 5 de septiembre.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que los cortes de energía comenzarán a las 7:00 de la mañana y terminarán hasta las 5:00 de la tarde.
De 7:00 am a 5:00 pm en el Distrito Central
Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Plaza La Loma, Escuela Nacional de Música, Residencial Monte Verde, Brisas del Valle, Col. 28 de Marzo, La Esperanza, Parte de Col., San Miguel, Residencial Los Próceres, Residencial Santa Isabel, Bodegas de Embajada Americana, Tiendas El Centro, Col. Lara, La Parcaltagua, Col. San Carlos, Consejo Nacional Electoral, Hospital San Felipe, Instituto Nacional del Tórax, Bo. San Felipe, Zona Industrial Los Próceres, El Pani, Col. La Campaña, Col. Matamoros, Embajada de España, Asilo de Ancianos, Repostería El Hogar, Edif. Torre Morazán y zonas aledañas.
Residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas Del Molino, Col El Molinón, Residencial Zarahemla, Residencial Y Escuela Discovery, Lomas De La Florida, Alutech, Bombas Del Sanaa 21 De Octubre, Col 21 De Octubre Sectores 4, 5 Y 9, Col. Santa Margarita, Salida a Valle de Ángeles hasta el km. 11, Col. El Sitio, Col. Santa María, San Manuel, Res. Cerro Azul, Res. Santa Lucía, Res. Lomas de Santa Lucía, Aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, Aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, Residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, Aldea Los Planes, Zarabanda, Los Encinos, Aldea La Cañada, Residencial Altamira, Campus El Tabor, Aldea Las Tres Rosas, Parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, Barrio La Escondida, Campamento El Encuentro, Restaurante Las Tejitas, Restaurante La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, Campo Scout, Aldea El Tablón, Aldea El Portillo, Aldea Liquidambar y zonas aledañas.
Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, Col. La Era, Col. La Era Oriental, Cementerio Amor Eterno, Repetidoras H.R.V.C., Transmisores de Radio América, Col. San Miguel, Col. Izaguirre, Col. 30 de Noviembre, Col. Sempé, Bo. La Lomita, Col. Aurora, Col. La Sosa, Altos de La Sosa, Col. La Trinidad, Col. Estados Unidos, Parte de Col. El Sitio, Macris School, Col. La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, Aldea Agua Blanca, Parte de Col. 21 de Octubre, Los Girasoles, Col. La Fraternidad, Parte de Col. La Izaguirre, Parque Empresarial San Miguel, Instituto para el Desarrollo Hondureño, Plaza Inretur Y Zonas Aledañas.
Col. Villa Colonial, Lomas del Prado Norte, Portal del Sol, Prado Verde, Col. Altos de la Lomita, Sector Las Colinas, Col. Flores de Oriente, Col. Nueva Suyapa, Agafam, Col. 17 de Septiembre, Col. Brisas de Suyapa, Transmisoras de Radio Católica, Aldea Triquilapa, La Montañita, Caserío Monte Oscuro, Aldea Las Tablas, Antenas Repetidoras Cantagallo, Aldea Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, Restaurante Casa Blanca.
Col. Santa Fe, Col. Torocagua, Col. La Haya, Col. Iberia, Mayangle, Renacimiento School, Vegas Del Country, Col. Divanna, Col. Primavera, Hollywood, El Country Club, Pacasa, Fercons El Country y zonas aledañas.
De 8:00 am a 5:00 pm en Puerto Cortés
Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, Plantel Votainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Res. Roma, Tramade, Brisas de Tramade, Col. Episcopal, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Res. Santa Isabel, Plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, Relleno Sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Los Laureles, Col. 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, Col. Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Col. Episcopal, Valle en el Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa).
De 8:00 am a 5:00 pm en Cortés y El Progreso
Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, Plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, Col. El Sauce, Tronconales, Col. San Roque, Col. Nueva Campana, Col. La Arrocera, Col. 6 de Mayo, Col. La Gran Vía, Col. 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, Col. San Miguel, Carretera Vieja Baracoa, Col. Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, Col. López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, Kilómetro 2, Sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, Kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya Y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoυ, Manacalito. Choloma: Aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo. Tela: Meroa 8, Meroa Río, El Champerio O Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Melcher 17, El Guayabal I Y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek Y Creek Martínez. El Progreso: La 45, La Curva de Dora, La Bolsa de Pava. Puerto Cortés: Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, Bo. Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Col. Las Torres, Sector Cuerera, Col, Emsland, La Tequera, Col. Lempira, Col. Unión I y II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, Plantel Seaboard Marine, Col. 9 de Diciembre, Col. Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, Col. Centenario, Agua Pingüino, Bo. Palermo, Mieles Y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribean Hills, Iamat Export, Res. Sindicato Municipalidad, Oficinas Seguro Social.
Res. Palma Real, Res. Magdalena, Res. El Doral, Río Mar I y II, Col. Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, Col. Los Maestros, Hotel Playa Y Club Náutico, Zip Calpules, Res. Costa Mar, Res. Vista Mar, Hacienda Los Ustariz. Omoa: Col Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Posta Policial De Tránsito, Tulian Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas De Agua De Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados Del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad Omoa, En Omoa Bo. Las Lomas, Los Amates, Col. Costa Rica, La Suárez, Col. Marbella, Col. Brisas del Caribe, Col. Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Bo. La Playa, Las Salinas, Bo. Las Flores, Museo Y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Bo. San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, 4 Y 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán: El Listón, Paso Viejo, Las Flores.