Choloma vs Olancho EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Choloma, Honduras .- El equipo CD Choloma que comanda el técnico argentino Héctor Vargas recibe al Olancho FC de Wilson Molina en la cancha del estadio Rubén Deras por la sexta jornada del torneo Apertura.

El equipo maquilero afronta el compromiso con presión después de un inicio irregular en el campeonato. Los maquileros suman tres puntos en cinco jornadas, producto de una victoria y cuatro derrotas, por lo que se encuentran en la décima posición de la tabla. El equipo ha marcado cuatro goles y ha recibido siete.

La última presentación del conjunto cholomeño terminó en derrota ante Real España, que se impuso 2-1 el pasado fin de semana. Choloma, sin embargo, ha demostrado que en casa puede competir y buscará apoyarse en su afición para conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

Su único triunfo hasta ahora llegó en la segunda jornada, cuando derrotó 2-0 a Platense en el Rubén Deras. Desde entonces, los resultados no han acompañado al equipo, que necesita comenzar a sumar con mayor regularidad si quiere evitar quedar rezagado en la pelea por los puestos de clasificación.

Enfrente estará Olancho FC , que llega con una cosecha de ocho puntos y ocupa actualmente la sexta posición. Los Potros tienen dos triunfos, dos empates y una derrota en sus cinco partidos, con cinco goles anotados y cuatro recibidos.

El equipo olanchano comenzó bien el torneo con un triunfo 1-0 sobre Estrella Roja y posteriormente consiguió empates ante UPNFM y Olimpia, además de vencer 1-0 a Juticalpa. En la fecha anterior sufrió su primera derrota del campeonato al caer 2-1 frente a Motagua, por lo que buscará reaccionar inmediatamente.

Más allá de la clasificación, el historial reciente también favorece ampliamente a Olancho. Los Potros han ganado los últimos enfrentamientos ante Choloma y, en sus dos visitas anteriores al Rubén Deras, consiguieron imponerse sin recibir goles: 4-0 en diciembre de 2025 y 1-0 en febrero de 2026.