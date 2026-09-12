Capturan a hombre que secuestró y mató a su novia por L10,000 en Amarateca

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturó este sábado a un hombre señalado de haber matado a su novia, a la cual secuestró pidiendo a cambio 10,000 lempiras para su liberación. El sujeto fue identificado como Eduin Raúl Portillo Pereira, un jornalero de 24 años residente en Tegucigalpa. Este fue aprehendido en el valle de Amarateca del departamento de Francisco Morazán. De acuerdo a la información proporcionada por la UNAS, a Portillo Pereira se le acusa por la muerte de Ingrid Gabriela Cruz.

El pasado 7 de septiembre se recibió una alerta del secuestro de Cruz, quien salió de su vivienda ubicada en la colonia Lempira del sector Chamelecón en San Pedro Sula. La mujer había manifestado que iba a encontrarse con su novio. Tiempo después, los parientes de Cruz recibieron mensajes vía WhatsApp en los que les advirtieron que la ciudadana estaba secuestrada y que para liberarla debían pagar 10 mil lempiras.