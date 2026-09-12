Tabla de posiciones del torneo Apertura: Real España desplaza a Olimpia y Motagua escala

Comayagua, Honduras.- Está en disputa la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional y se están dando interesantes cambios en lo que es la tabla de posiciones. Todo comenzó con el juego entre el Estrella Roja ante el Platense que comenzó ganando el juego pero los de Danlí lograron reaccionar y rescataron el empate 2-2 en su cancha.

Luego se vino un gran juego entre los Potros del Olancho FC ante Real España. Los de Mauro Reyes parecía que se regresaban a San Pedro Sula con un triunfo, pero los locales en el último minuto lo igualaron 1-1. Mientras que en Comayagua el Motagua sufrió más de la cuenta para poder derrotar 1-0 al Génesis en un partido lleno de polémica con una falta de penal.