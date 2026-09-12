  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones del torneo Apertura: Real España desplaza a Olimpia y Motagua escala

El Real España logró un resultado favorable como visitante ante el Olancho FC y ahora el Olimpia y Marathón llegan presionados

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 21:46
Tabla de posiciones del torneo Apertura: Real España desplaza a Olimpia y Motagua escala

El Motagua ha dado un importante salto en la tabla de posiciones del torneo Apertura.

Comayagua, Honduras.- Está en disputa la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional y se están dando interesantes cambios en lo que es la tabla de posiciones.

Todo comenzó con el juego entre el Estrella Roja ante el Platense que comenzó ganando el juego pero los de Danlí lograron reaccionar y rescataron el empate 2-2 en su cancha.

Sufrido triunfo de Motagua en un partido de mucha controversia ante Génesis

Luego se vino un gran juego entre los Potros del Olancho FC ante Real España. Los de Mauro Reyes parecía que se regresaban a San Pedro Sula con un triunfo, pero los locales en el último minuto lo igualaron 1-1.

Mientras que en Comayagua el Motagua sufrió más de la cuenta para poder derrotar 1-0 al Génesis en un partido lleno de polémica con una falta de penal.

Polémico penal en el Motagua ante Génesis; señalan al árbitro Arlington Escobar

Ya con estos tres partidos disputados el Real España ha desplazado al Olimpia del primer puesto colocándose con 15 unidades, uno más de los melenudos Marathón, quienes se enfrentan este domingo en el Nacional.

Motagua ha dado un importante salto tras este triunfo llegando a 13 unidades y quedando hasta el momento a uno de los albos y verdolagas y dos del Real España.

Tabla de posiciones:

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias