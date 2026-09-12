Sufrido triunfo de Motagua en un partido de mucha controversia ante Génesis

Comayagua, Honduras .- En un partido muy disputado en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua, el Motagua logró un trabajado triunfo por 1-0 sobre el Génesis, en el marco de la séptima jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo azul tuvo que mudar su localía a Comayagua debido a las actividades del Día de la Independencia que se llevan a cabo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El Génesis fue el primero en dar avisos de peligro. Aldrete tuvo un par de ocasiones claras para abrir el marcador, incluyendo un disparo que exigió la volada del portero azul Luis Ortíz y otro remate que se fue por arriba del marco. Motagua respondió con intentos del brasileño Gabriel Araujo y un frentazo desviado de Jefry Miranda, pero el primer tiempo terminó sin goles.

Para la parte complementaria, las águilas hicieron ajustes y salieron con mayor agresividad al ataque. Al minuto 56, Jefryn Macías fue derribado en el área y el árbitro sancionó penal. Tras una revisión en el FVS solicitada por el Génesis, el réferi confirmó la falta. Sin embargo, el arquero Balanta se vistió de héroe al detenerle el cobro desde los once pasos a Jhon Clever Portillo.