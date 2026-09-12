Polémico penal en el Motagua ante Génesis; señalan al árbitro Arlington Escobar

Comayagua, Honduras .- La polémica ha llegado a Comayagua este sábado en el encuentro entre Motagua y Génesis FC por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Corría el minuto 55 cuando Jefryn Macías, quien había ingresado en el complemento, consiguió una falta dentro del área tras un contacto en la pantorilla con Edwin Maldonado, mediocampista de Génesis.

Sin embargo, Fernando Mira sacó la tarjeta y pidió la revisión del FVS al árbitro central Arlington Escobar. Pero el central tras varias tomas, que en realidad no fueron claras, no cambió la decisión y pitó el penal a favor del Motagua.

Clever Portillo fue el encargado de ejecutar el penal del Motagua a pesar de la polémica. El lateral izquierdo del azul la cruzó y el portero colombiano Ronaldo Balanta se lanzó bien logró tapar el tiro del azul.

OTRA POLEMICA

Tras tapar el penal, el árbitro asistente avisó al central que el arquero se había adelantado y volvieron a sancionar penal a favor del Motagua.

Y un minuto después, Escobar volvió al FVS para revisar esta nueva polémica y en la toma televisiva se notó muy claro que Balanta no se había adelantado y tampoco había invasión dentro del área por lo que el penal fue anulado y el resultado se mantuvo 0-0