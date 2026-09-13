Fiscalía calla ante despilfarro en fallido proyecto de riego del Valle de Jamastrán

Sin embargo, “el equipo embodegado no sirve, sirve en las manos del productor. Supuestamente con ese equipo van a perforar unos pozos y habilitar algunos pozos ya perforados de alguna gente. Esta promesa la realizó el actual ministro de la SAG, Moisés Molina, luego que nos reunimos con él”, expresó.Baquedano explicó que las autoridades de la SAG prometieron entregar la cinta de riego que tiene 12 años de permanecer a la intemperie. “Desde un principio los productores de la zona nunca vimos la posibilidad de salir ganando con este proyecto, si ahorita hay una responsabilidad penal, que de hecho tiene que haber que el Ministerio Público requiera a los responsables”, agregó.