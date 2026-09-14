Feriadón y medio el de la burocracia por las fiestas patrias

HUELGA. Los médicos inician hoy su segunda semana de huelga, la cuarta o quinta vez que paralizan los hospitales y centros de salud del pueblo, en los siete meses y medio del gobierno.

ENEE. Que no friegue, le mandan a decir el Erick y la Moncha a la racha, que cuándo puercas piensa arreglar el desmadre que dejaron en la ENEE, y que ya se cansaron de esperar.

RICOS. Que cuándo, preguntan los ilustres refundidores, le piensan cobrar a los ricos que le deben a la ENEE y, que ellos nunca lo hicieron, por un olvido involuntario que cualquiera lo tiene.

50. Que se apuren también, exige Libre, a reducir esas pérdidas que ellos encontraron en 33 y dejaron en casi 39 por ciento, lo que representa una pérdida diaria de casi 50 millones.

43. Xiomara, la Moncha y el tal Erick también piden disculpas, porque nunca hicieron una licitación para comprar energía, pero fue por falta de tiempo. Asimismo, se excusan por haber comprado la luz más cara de la historia -43 centavos el kilovatio- pero fue porque tenían que apoyar al compadre del comandante.

DIÉSEL. Que ellos no sabían, dicen, que venía esa guerra en Irán y que el diésel -que fue la única energía que promovieron en sus cuatro años de desgobierno- se pondría tan caro.

URGE. Pero, lo que más les urge, le dicen los ilustres refundidores al “papi”, es que arregle eso de los apagones, porque ya no aguantan la oscurana.

VUELVEN. Feriadón y medio el de la burocracia, que regresa a sus escritorios hasta pasado mañana y, no digamos los docentes, que vuelven hasta el próximo viernes. Congratulations...

CNDS. El tigre del sur le manda a decir al “papi” que, si no es mucho pedir, convoque cuanto antes al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y declaren terroristas a las bandas criminales, que ya no se aguantan.

VIENTO. La bulla es que el CNDS le podría dar viento al estado de excepción, solo que por tiempo definido y en ciertas ciudades, no como los refundidos del cerebro, que lo mantuvieron vigente durante sus cuatro años y en todo el país.

MARCHA. Los refundidores, que arruinan todo lo que tocan, terminaron degenerando la denominada “marcha de las antorchas” y lo único que se vio al final eran banderas de grupos “revolucionarios” y motorizados.

INA. Solo para que vean lo frágil y fugaz que es la vida, el director del INA anduvo apenas el viernes acompañando al “papi” en su gira por La Paz y, ayer se reportó su deceso.