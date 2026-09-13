Laura Meza revela que no hubo infidelidad con Auzmendi y explica por qué terminaron

Tras varios dimes y diretes, finalmente la presentadora hondureña Laura Meza explicó por qué terminaron con Rodrigo Auzmendi. Además, dejó en claro que no hubo infidelidad por parte del jugador.
Hace unos días, Meza habló de una infidelidad que sufrió, aunque sin decir quién se la hizo: "Con el tipo que me fue infiel, cuando yo me di cuenta de todo, el brother estaba dormido, y les cuento algo, es bien privado porque nunca lo he contado...", inició diciendo en ese momento.
"Cuando yo me di cuenta de todo, el brother estaba dormido y le dije, lo desperté así: 'hey, hey, hey. Te busca tal persona' y le mencioné el nombre de la muchacha con la que él estaba siendo feliz..."
Siempre sobre esa infidelidad, acotó: "Y entonces él me preguntó qué había pasado. Yo le dije que ella había tenido un accidente o algo así me están diciendo los guardias, tenés que ir. Entonces él me dijo 'qué pasó, qué le pasó' y luego me dice 'no la conozco' y ahí cayó".
Ante varios rumores, finalmente Meza aseguró que la infidelidad no vino del lado de Rodrigo Auzmendi: "Cuando hablé de infidelidad, sabemos de quién hablaba...", apuntó la presentadora.
Para dejar en claro, reafirmó: "Claramente jamás -hablé- de Rodrigo, de él solo puedo hablar cosas positivas".
Sobre el porqué se terminó la relación, dijo: "Nuestra relación terminó por situaciones ajenas a nuestra voluntad".
Y abonó: "Ya pasó casi un año; cada uno está teniendo su vida de manera exitosa y en paz". Meza pidió no especular sobre la relación y afirmó que quedaron en buenos términos.
Finalmente, estableció: "Nosotros quedamos muy bien y no es justo que saquen nombres que no tienen nada que ver".
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi tuvieron una relación que duró aproximadamente un año. Tras irse a Argentina para fichar por Banfield, Meza se fue con Auzmendi y se llevó a su hijo.
Fue en el programa "Las Mañanas del 5" que Meza hizo una confesión la reciente semana: "No estoy soltera", dijo. De inmediato surgieron las preguntas sobre su nueva pareja.
Tras concluir la relación con Laura Meza en el presente año, Auzmedi nunca se ha pronunciado al respecto. De hecho, hace unas semanas le envió una camiseta suya al hijo de la presentadora, Luka.