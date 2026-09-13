Novia de jugador captada, sorpresa con Wilmer Velásquez y villano de Olimpia ante Marathón

Marathón venció a Olimpia por la jornada 7 de Liga Nacional. Las mejores postales que dejó el partido en San Pedro Sula.
La guapa periodista Karla López posó para el lente de EL HERALDO en la previa del partido.
Esta guapa aficionada del Olimpia no falla a los partido y se ubicó en el sector de silla en el clásico ante Marathón.
Edwin Rodríguez sigue usando la mascarilla de protección tras sufrir grave fractura en la naríz.
Jorge Benguché no fue convocado para este clásico. Esta descansando de cara al juego de vuelta de Copa Centroamericana ante Firpo.
Este aficionado sorprendió con una camiseta en honor al ídolo del Olimpia, Wilmer Velásquez.
La novia de Farioli se robó los reflectores por su impresionante belleza. Así la captó el lente de EL HERALDO.
La cuarteta arbitral del clásico Marathón vs Olimpia estuvo a cargo de Nelson Salgado.
El llenazo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
El 11 titular de Marathón para este partido: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 4. Javier Rivera, 2. Henry Figueroa, 14. Javier Arriaga, 8. Tomás Sorto, 9. Brian Farioli, 10. Damin Ramírez, 22. Carlos Argueta, 11. Nicolás Messiniti, 29. Carlos Pérez
Así salió Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 6. Félix García, 2. Emanuel Hernández, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 18. Raúl García, 20. Jamir Maldonado, 25. Didier Paguada, 31. Nicolás Dibble, 68. Jeremy Rodríguez, 21. Kilmar Peña.
El primer tiempo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula estuvo parejo.
Durante buena parte de la primera mitad, el fue un ida y vuelta entre ambos equipos, pero ninguno puso ser certero de cara al marco.
Marathón pidió revisar el FVS tras supuesta falta grave a Carlos "Chuy" Pérez por parte de Félix García.
Nelson Salgado fue a revisar la jugada por una posible roja de Félix García, pero finalmente consideró que no era para expulsión.
Al minuto 41, "Chuy" Pérez recuperó, ingresó en el área, dejó atrás a un defensa, pero al intentar eludir la marca de Menjívar cayó sobre el terreno de juego perdiendo el mano a mano.
Salgado tampoco consideró que hubiera falta penal contra el habilidoso atacante verdolaga.
Marathón y Olimpia se fueron empatando sin goles al descanso.
Emmanuel Cuello fue el villano de Olimpia. Vio la segunda tarjeta amarilla luego de cortar un ataque de Damin Ramírez y el Olimpia se quedó con 10 hombres a los 51 minutos.
Al minuto 82 se resolvió todo. El defensor Henry Figueroa apareció de cabeza dentro del área para desviar el balón ante Edrick Menjívar y anotar el gol de los verdolagas.
Figueroa abrió la lata para darle 3 puntos importantes a Marathón ante Olimpia en Liga Nacional.
Olimpia se fue con la derrota del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.