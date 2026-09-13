Nueva administración de Condepor denuncia millonaria deuda heredada de Mario Moncada

Armando Valdés, viceministro de Condepor, se refirió a la deuda heredada por la administración de Mario Moncada. Además, precisó en qué se enfocarán en comparación a la administración pasada.
Mario Moncada fue el titular de Condepor en el gobierno de Xiomara Castro. En su administración se mejoraron los estadios Nacional de Tegucigalpa, Morazán de San Pedro Sula, Juan Ramón Brevé de Juticalpa y Ceibeño de La Ceiba.
Armando Valdés, viceministro de Condepor, habló con EL HERALDO sobre lo encontrado y los objetivos en esta nueva administración, informando que encontraron una deuda heredada.
"Ellos hicieron lo que tenían que hacer y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Había una deuda de 600 millones que había que cumplirla, pero antes de eso había que hacer la revisión administrativa...", inició diciendo.
Y agregó: "Lo primero es pagar toda esa deuda y de ahí comenzar con lo que viene. Ellos le apostaron mucho a las canchas de fútbol; nosotros le vamos a apostar a la construcción de villas olímpicas en menor escala".
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), bajo la administración de Mario Moncada destinó más de 250 millones de lempiras para reparar los estadios mencionados, a los cuales se les instaló grama híbrida.
Armando Valdés informó que ya se retomaron las obras de mejoramiento en los estadios de Siguatepeque y El Progreso.
"Es necesario construir complejos en la zona norte, apostaremos a pistas de tartán y construiremos piscinas olímpicas. No solo nos enfocaremos en canchas de fútbol", apuntó.
Valdés enfatizó que la nueva administración de Condepor dará prioridad a otros deportes y prueba de ello es que se hicieron trabajos de remodelación en la villa olímpica de Tegucigalpa.
En sus redes, Mario Moncada ha defendido su administración y ha denunciado que varios proyectos que ellos dejaron no han sido cuidados por las nuevas autoridades.