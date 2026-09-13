Edgar Álvarez reaparece y sorprende a todos: así vive hoy el exmundialista hondureño

Te mostramos la actualidad de Edgar Álvarez, leyenda de Platense y la Selección Nacional de Honduras.
Edgar Álvarez, conocido como “El Mosky”, comenzó su carrera profesional en 1996 con el Platense de Puerto Cortés, el club de sus amores.
Con apenas 16 años recibió la oportunidad de debutar bajo las órdenes del argentino Alberto Domingo Romero en un partido ante Vida.
Su talento, velocidad, regate y potencia rápidamente lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados del fútbol hondureño.
En 2003 dio el salto al extranjero al fichar por Peñarol de Uruguay, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.
Ese mismo año llegó al fútbol italiano para jugar con el Cagliari, donde coincidió con su compatriota David Suazo.
Durante su etapa en Italia también defendió las camisetas de Messina, Livorno, Pisa, Bari y Palermo.
Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su paso por la Roma, donde compartió vestuario con figuras como Francesco Totti y Daniele De Rossi.
En 2008 conquistó la Coppa Italia con la Roma, convirtiéndose en uno de los hondureños que lograron levantar un título en el fútbol italiano.
Con la Selección de Honduras disputó 55 partidos y marcó tres goles, además de formar parte de la generación que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.
Álvarez disputó aquella Copa del Mundo y posteriormente regresó al Platense para cerrar su carrera profesional en marzo de 2019, a los 39 años.
Tras colgar los botines, “El Mosky” comenzó a alejarse de los grandes reflectores y llevó una vida mucho más tranquila en Puerto Cortés.
Durante sus últimos años como futbolista también empezó a involucrarse en labores administrativas dentro del Platense.
Ahora, varios años después de su retiro, Edgar Álvarez decidió volver a las canchas, pero esta vez en una categoría muy diferente.
“El Mosky” reapareció en la Liga Papi Fútbol con el equipo Lagunas FC de Puerto Cortés y tuvo un estreno soñado al marcar dos goles.
Así, el exmundialista hondureño disfruta nuevamente del fútbol cerca de su gente, lejos de los grandes estadios, pero demostrando que su calidad con el balón sigue intacta.