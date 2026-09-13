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Edgar Álvarez reaparece y sorprende a todos: así vive hoy el exmundialista hondureño

“El Mosky” reapareció tras varios años en los que se mantuvo bajo perfil

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 15:29
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Te mostramos la actualidad de Edgar Álvarez, leyenda de Platense y la Selección Nacional de Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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Edgar Álvarez, conocido como “El Mosky”, comenzó su carrera profesional en 1996 con el Platense de Puerto Cortés, el club de sus amores.
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Con apenas 16 años recibió la oportunidad de debutar bajo las órdenes del argentino Alberto Domingo Romero en un partido ante Vida.
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Su talento, velocidad, regate y potencia rápidamente lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados del fútbol hondureño.
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En 2003 dio el salto al extranjero al fichar por Peñarol de Uruguay, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.
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Ese mismo año llegó al fútbol italiano para jugar con el Cagliari, donde coincidió con su compatriota David Suazo.
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Durante su etapa en Italia también defendió las camisetas de Messina, Livorno, Pisa, Bari y Palermo.
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Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su paso por la Roma, donde compartió vestuario con figuras como Francesco Totti y Daniele De Rossi.
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En 2008 conquistó la Coppa Italia con la Roma, convirtiéndose en uno de los hondureños que lograron levantar un título en el fútbol italiano.
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Con la Selección de Honduras disputó 55 partidos y marcó tres goles, además de formar parte de la generación que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.
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Álvarez disputó aquella Copa del Mundo y posteriormente regresó al Platense para cerrar su carrera profesional en marzo de 2019, a los 39 años.
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Tras colgar los botines, “El Mosky” comenzó a alejarse de los grandes reflectores y llevó una vida mucho más tranquila en Puerto Cortés.
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Durante sus últimos años como futbolista también empezó a involucrarse en labores administrativas dentro del Platense.
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Ahora, varios años después de su retiro, Edgar Álvarez decidió volver a las canchas, pero esta vez en una categoría muy diferente.
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“El Mosky” reapareció en la Liga Papi Fútbol con el equipo Lagunas FC de Puerto Cortés y tuvo un estreno soñado al marcar dos goles.
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Así, el exmundialista hondureño disfruta nuevamente del fútbol cerca de su gente, lejos de los grandes estadios, pero demostrando que su calidad con el balón sigue intacta.
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