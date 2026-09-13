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La terrible y penosa acción de hinchas en contra de Rúben Neves; CR7 se molesta

Cristiano Ronaldo no soportó a esto y tuvo que salir en defensa de su compatriota luego de lo ocurrido en un partido de la primera división de Arabia saudita

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 14:40
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Cristiano Ronaldo no soportó a esto y tuvo que salir en defensa de su compatriota luego de lo ocurrido en un partido de la primera división de Arabia saudita
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Penosa acción se dio en un partido de la Liga de Arabia Saudita entre el Al Taawon y Al Hilal, equipo en el que milita el Rúben Neves.
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Un grupo de aficionados del equipo Al Taawon intentaron provocar al jugador Rúben Neves de una forma que no tiene perdón.

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Ahora Cristiano Ronaldo ha reaccionado y ha pedido que la Saudi Pro League aplique sanciones de por vida a los aficionados.
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Dichos hinchas utilizaron a Diogo Jota para provocar a Rúben Neves durante el partido entre el Al Taawoun y el Al Hilal.
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El jugador del Al Hilal sí tuvo una reacción pero no como querían los aficionados, fue todo lo contrario, les pidió hizo señar al cielo.
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El jugador del Al Nassr se pronunció en redes sociales luego de lo ocurrido este sábado y reclamó que la competición establezca límites ante este tipo de comportamientos.
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Todo esto ocurrió en el partido que Al Hilal goleó 6-0 a Al Taawoun.
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Los aficionados del Al Taawoun comenzó a corear "Jota, Jota, Jota" hacia Neves, quien era amigo del exjugador del Liverpool.
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El jugador respondió con aplausos sarcásticos y posteriormente realizó gestos hacia el cielo. Al finalizar el encuentro, el futbolista manifestó su indignación por lo sucedido.
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"Espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho. Dios los ha visto", expresó.
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Cristiano Ronaldo ha tenido su reacción y se ha sumado a las críticas contra estos aficionados con un comentario en Instagram a una publicación de LiveModeTV Portugal.
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Cristiano Ronaldo ha tenido su reacción y se ha sumado a las críticas contra estos aficionados con un comentario en Instagram a una publicación de LiveModeTV Portugal.
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Cristiano comparte la selección portuguesa con Neves y también fue compañero de Jota en el combinado nacional. Su mensaje se sumó al rechazo que generó el episodio en Arabia Saudita.
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