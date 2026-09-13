La terrible y penosa acción de hinchas en contra de Rúben Neves; CR7 se molesta

Cristiano Ronaldo no soportó a esto y tuvo que salir en defensa de su compatriota luego de lo ocurrido en un partido de la primera división de Arabia saudita
Penosa acción se dio en un partido de la Liga de Arabia Saudita entre el Al Taawon y Al Hilal, equipo en el que milita el Rúben Neves.
Un grupo de aficionados del equipo Al Taawon intentaron provocar al jugador Rúben Neves de una forma que no tiene perdón.
Ahora Cristiano Ronaldo ha reaccionado y ha pedido que la Saudi Pro League aplique sanciones de por vida a los aficionados.
Dichos hinchas utilizaron a Diogo Jota para provocar a Rúben Neves durante el partido entre el Al Taawoun y el Al Hilal.
El jugador del Al Hilal sí tuvo una reacción pero no como querían los aficionados, fue todo lo contrario, les pidió hizo señar al cielo.
El jugador del Al Nassr se pronunció en redes sociales luego de lo ocurrido este sábado y reclamó que la competición establezca límites ante este tipo de comportamientos.
Todo esto ocurrió en el partido que Al Hilal goleó 6-0 a Al Taawoun.
Los aficionados del Al Taawoun comenzó a corear "Jota, Jota, Jota" hacia Neves, quien era amigo del exjugador del Liverpool.
El jugador respondió con aplausos sarcásticos y posteriormente realizó gestos hacia el cielo. Al finalizar el encuentro, el futbolista manifestó su indignación por lo sucedido.
"Espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho. Dios los ha visto", expresó.
Cristiano Ronaldo ha tenido su reacción y se ha sumado a las críticas contra estos aficionados con un comentario en Instagram a una publicación de LiveModeTV Portugal.
Cristiano comparte la selección portuguesa con Neves y también fue compañero de Jota en el combinado nacional. Su mensaje se sumó al rechazo que generó el episodio en Arabia Saudita.