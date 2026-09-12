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Polémico penal, ayuda del FVS y zafarrancho entre jugadores del Motagua y Génesis

En el partido de Motagua y Génesis PN no hubo muchos goles que contar, pero si se dio jugadas polémicas donde al final hubo un careo entre los protagonistas

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 22:07
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En el partido de Motagua y Génesis PN no hubo muchos goles que contar, pero si se dio jugadas polémicas donde al final hubo un careo entre los protagonistas

 Fotos: Estanlis Irias
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Un partido lleno de mucha polémica entre el Motagua y Génesis en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua.
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El penal que generó mucho debate. El árbitro lo sancionó, pero el Génesis pidió revisión en el FVS, el árbitro no se retractó y siguió firme con su decisión.
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El debate era de esperarse, Edwin Maldonado decía que no había cometido falta a Jefry Macías.
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Luego al momento de realizarse el penal el portero Ronaldo Balanta logra atajar, pero lo llaman al FVS que revise un adelanto, la cual se revisó y no cambió.

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Rodrigo De Olivera minutos después aprovechó un centro desde la derecha para llegar de cabeza y marcar el único tanto del partido.
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Cuando ya casi terminaba el encuentro se dio otra polémica jugada entre el defensor Allans Vargas y Jeffy Macías.
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El jugador del Motagua se lanzó al suelo por un posible codazo en el rostro del defenso canino.
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El árbitro sancionó la falta, fue llamado al FVS para una posible expulsión, lo que pedían los azules, pero en el campo Vargas le reclamaba al atacante que dejara de fingir
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Tras ese reclamo los jugadores de Motagua reaccionaron y se fueron en contra del defensor del Génesis.
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Vargas tuvo que se controlado por los mismo jugadores del Motagua ya que se encaró con Rodrigo De Olivera.
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Al final el árbitro tras la revisión en el FVS amonestó a Allans Vargas porque no intentó golpero, solo abrió sus brazos.
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