Polémico penal, ayuda del FVS y zafarrancho entre jugadores del Motagua y Génesis

En el partido de Motagua y Génesis PN no hubo muchos goles que contar, pero si se dio jugadas polémicas donde al final hubo un careo entre los protagonistas
Un partido lleno de mucha polémica entre el Motagua y Génesis en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua.
El penal que generó mucho debate. El árbitro lo sancionó, pero el Génesis pidió revisión en el FVS, el árbitro no se retractó y siguió firme con su decisión.
El debate era de esperarse, Edwin Maldonado decía que no había cometido falta a Jefry Macías.
Luego al momento de realizarse el penal el portero Ronaldo Balanta logra atajar, pero lo llaman al FVS que revise un adelanto, la cual se revisó y no cambió.
Rodrigo De Olivera minutos después aprovechó un centro desde la derecha para llegar de cabeza y marcar el único tanto del partido.
Cuando ya casi terminaba el encuentro se dio otra polémica jugada entre el defensor Allans Vargas y Jeffy Macías.
El jugador del Motagua se lanzó al suelo por un posible codazo en el rostro del defenso canino.
El árbitro sancionó la falta, fue llamado al FVS para una posible expulsión, lo que pedían los azules, pero en el campo Vargas le reclamaba al atacante que dejara de fingir
Tras ese reclamo los jugadores de Motagua reaccionaron y se fueron en contra del defensor del Génesis.
Vargas tuvo que se controlado por los mismo jugadores del Motagua ya que se encaró con Rodrigo De Olivera.
Al final el árbitro tras la revisión en el FVS amonestó a Allans Vargas porque no intentó golpero, solo abrió sus brazos.