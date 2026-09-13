¿Habrá cortes de energía este 14 y 15 de septiembre en Honduras? Esto informa la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publica semana a semana el calendario de cortes de energía a nivel nacional y muchas personas se han preguntado si habrá interrupciones el 14 y 15 de septiembre.

El feriado nacional por las fiestas patrias es el martes 15 de septiembre; sin embargo, los empleados públicos tendrán libre desde el lunes 14.

Ante este asueto, la pregunta es: ¿habrá cortes el 14 y 15 de septiembre? La respuesta es "no" y será hasta el miércoles 16 cuando regresen las interrupciones al fluido eléctrico en departamentos como Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso.