¿Habrá cortes de energía este 14 y 15 de septiembre en Honduras? Esto informa la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publica semana a semana el calendario de cortes de energía a nivel nacional y muchas personas se han preguntado si habrá interrupciones el 14 y 15 de septiembre.
El feriado nacional por las fiestas patrias es el martes 15 de septiembre; sin embargo, los empleados públicos tendrán libre desde el lunes 14.
Ante este asueto, la pregunta es: ¿habrá cortes el 14 y 15 de septiembre? La respuesta es "no" y será hasta el miércoles 16 cuando regresen las interrupciones al fluido eléctrico en departamentos como Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso.
En sus redes, la ENEE informó este domingo: "La ENEE continúa con los trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución de la región centro-sur del país. Si reside en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca o El Paraíso, revise en este link los sectores y horarios donde el personal técnico estará trabajando a partir del próximo miércoles 16 al sábado 19 de septiembre".
Asuetos
Para este lunes, la Secretaría de Educación informó al personal docente de todos los centros educativos a nivel nacional que deberán enfocarse en los actos preparatorios concernientes a los desfiles patrios.
En tanto, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización instruyó que en las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado se concederá asueto el 14 de septiembre a cuenta de vacaciones para los empleados de la administración pública.
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el feriado del Día del Maestro Hondureño se trasladará al próximo lunes. Con ello, el inicio del tercer período académico se reprogramó para el miércoles 16 de septiembre.