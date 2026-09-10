Gobierno de Honduras negociará con el FMI acuerdo por 36 meses

Tegucigalpa.- El gobierno de Honduras se alista para la sexta revisión semestral del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la que está prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre próximo. No obstante, el siguiente paso será negociar un nuevo programa con asistencia financiera.
El gobierno envió en junio pasado la Carta de Intenciones al directorio del Fondo Monetario como parte del protocolo para la negociación de un nuevo acuerdo.
Sin embargo, antes se deberá cumplir con la última revisión del acuerdo 2023-2026, la que está programada del 20 de octubre al 3 de noviembre.
“Hay certeza que se cumplirá con la sexta revisión del programa”, dijo una fuente de Casa Presidencial. Al gobierno del presidente Nasry Asfura le correspondió cumplir la cuarta y quinta revisión semestral.
Acuerdo
Fuentes del Gabinete Económico confiaron a EL HERALDO que la propuesta es negociar un programa por 36 meses, el que entraría en vigencia en 2027 y expiraría en 2030. Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), considera que es importante mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
“El acuerdo es un buen mensaje para los agentes económicos internos y externos”, sostiene, ya que obliga al Gobierno a mantener la disciplina fiscal. Bautista manifiesta que para Honduras es ineludible la estabilidad económica y combatir la pobreza. Según fuentes del Gabinete Económico, el nuevo acuerdo económico estará acompañado de asistencia financiera con carácter precautorio, el que aún no se ha definido el monto a solicitar al FMI.
El último acuerdo trianual 2023-2026 firmado por Honduras con el Fondo Monetario Internacional fue el 11 de agosto de 2023, con un acompañamiento de 830 millones de dólares. Se espera que las negociaciones con la misión técnica del FMI para la firma del siguiente acuerdo económico, comiencen a finales del presente año o principios de 2027.