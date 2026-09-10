Gobierno de Honduras negociará con el FMI acuerdo por 36 meses

Tegucigalpa.- El gobierno de Honduras se alista para la sexta revisión semestral del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la que está prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre próximo. No obstante, el siguiente paso será negociar un nuevo programa con asistencia financiera. El gobierno envió en junio pasado la Carta de Intenciones al directorio del Fondo Monetario como parte del protocolo para la negociación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, antes se deberá cumplir con la última revisión del acuerdo 2023-2026, la que está programada del 20 de octubre al 3 de noviembre. “Hay certeza que se cumplirá con la sexta revisión del programa”, dijo una fuente de Casa Presidencial. Al gobierno del presidente Nasry Asfura le correspondió cumplir la cuarta y quinta revisión semestral.

Acuerdo