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Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de clásico EN DIRECTO

Un clásico por el liderato y por una historia que quieren seguir ampliando en el fútbol hondureño. Marathón recibe al Olimpia

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 15:39
Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de clásico EN DIRECTO

El Olimpia llega con las ganas de irse de San Pedro Sula con un triunfo sobre el Marathón.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman recibe al Olimpia de Eduardo Espinel por la séptima fecha del torneo Apertura en la cancha del estadio Morazán de la ciudad industrial del país.

Alineaciones:

Marathón: 1-Jonathan Rougier, 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 2-Henry Figueroa, 14-Javier Arriaga, 8-Tomás Sorto, 29-Carlos Pérez, 22-Carlos Argueta, 10-Damin Ramírez, 9-Brian Farioli y 11-Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.

Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 6. Félix García, 2. Emanuel Hernández, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 18. Raúl García, 20. Alex Maldonado, 25. Didier Paguada, 31. Nicolás Dibble, 68. Jeremy Rodríguez y 21. Kilmar Peña. DT: Eduardo Espinel.

Ambos equipos llegan en un gran momento, más los 'albos', quienes en su último compromiso golearon como visitante al FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana, mientras que los 'verdoladas' igualaron en este mismo escenario contra Alajuelense de Costa Rica.

Si nos vamos al cara entre estos dos equipos, los últimos enfrentamientos han sido muy parejos, en el últimos los sampedranos se quedaron con el triunfo con solitario gol de Román Rubilio Castillo.

Las expectativas de este partido son grandes, están muy altas, por lo que han venido jugado estos equipos y porque el ganador se colocaría como único líder.

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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