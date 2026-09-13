Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de clásico EN DIRECTO

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman recibe al Olimpia de Eduardo Espinel por la séptima fecha del torneo Apertura en la cancha del estadio Morazán de la ciudad industrial del país.

Alineaciones:

Marathón: 1-Jonathan Rougier, 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 2-Henry Figueroa, 14-Javier Arriaga, 8-Tomás Sorto, 29-Carlos Pérez, 22-Carlos Argueta, 10-Damin Ramírez, 9-Brian Farioli y 11-Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.

Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 6. Félix García, 2. Emanuel Hernández, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello, 18. Raúl García, 20. Alex Maldonado, 25. Didier Paguada, 31. Nicolás Dibble, 68. Jeremy Rodríguez y 21. Kilmar Peña. DT: Eduardo Espinel.

Ambos equipos llegan en un gran momento, más los 'albos', quienes en su último compromiso golearon como visitante al FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana, mientras que los 'verdoladas' igualaron en este mismo escenario contra Alajuelense de Costa Rica.

Si nos vamos al cara entre estos dos equipos, los últimos enfrentamientos han sido muy parejos, en el últimos los sampedranos se quedaron con el triunfo con solitario gol de Román Rubilio Castillo.

Las expectativas de este partido son grandes, están muy altas, por lo que han venido jugado estos equipos y porque el ganador se colocaría como único líder.