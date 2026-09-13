Esta inseguridad ya no se aguanta, pero no se oye, papa

ZEUS. Adivinen dónde se colaron la mayoría de los refundidores que el tal Redondo tenía de “asesores” y asistentes en el Congreso en sus tiempos de “Zeus”.

TEMIS. Rebeca convirtió los recintos de la diosa Temis en una sucursal de Libre. Hasta la esposa de un exdiputado refundidor por FM, que ganaba más de 200 mil en Banhprovi, se coló con un sueldito de 60 mil.

GÉNERO. Penoso para el género femenino que, en vez de haber marcado la diferencia con el patriarcado -como pasó con Xiomara- R no aprovechó el espacio que se le dio en el PJ en bandeja de plata.

UPL. La bulla en los aposentos de la UPL es que uno de los tres tristes tigres no quiere firmar el informe sobre el manejo del billete de la campaña por parte del excandidato liberal. Adivinen quién.

SIETE. En cualquier país serio, hace tiempo le habrían puesto siete candados a la UPL, porque solo persigue babuchitas.

FRACASO. El tigre del sur ha advertido en su recorrido por occidente que mucha gente de Libre continúa en el gobierno y que, en vez de apoyar la gestión para la cual trabajan, buscan su fracaso.

CAMBIAN. Por eso, advirtió el Tommy, si no cambian de actitud y atienden a la “people” como debe ser, tendrán que pintar llantas del gobierno y dejarle sus puestos a los cachurecos.

SULACO. Cinco muertos deja una nueva masacre en Sulaco, incluida una niñita de apenas dos añitos y, qué creen, el clavo se lo echan al mentado Cartel del Diablo.

SELLO. Allí mismo, en Sulaco, otrora pueblo tranquilo y pacífico, una pareja es asesinada bajo el mismo sello del Cartel del Diablo y hasta le dejaron un rótulo con el nombre de la estructura criminal, en un claro desafío, no a Gerzon, sino, al Estado de Honduras.

CASA. En Catacamas, ciudad de residencia de dos expresidentes, hombres fuertemente armados sacan a una fémina de su casa, frente a sus hijos, y la acribillan en plena vía pública.

DÓNDE. En Piraera, Lempira, un docente y un niño de 13 años son asesinados, mientras en La Ceiba acribillan a otros dos jovencitos. ¿Y, el Estado, ¿dónde está?

GUAZA. En Inglaterra, Francia y España, países del primer mundo, han tomado acciones contundentes para combatir la violencia en redes. Aquí, aparece una cipota casi que estrangulando a una pobre niña discapacitada en un centro educativo, y lo agarran de guaza.

REDES. ¿No creen que esas redes se han convertido -junto al tráfico de drogas- en el principal aliciente de la violencia en Honduras?