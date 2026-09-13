Jueces urgen presupuesto para poner en marcha circuitos contra femicidios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) urgió poner en funcionamiento los circuitos especializados en femicidios y pidió al Congreso Nacional garantizar los recursos necesarios para que estos órganos jurisdiccionales comiencen a operar en Honduras.
El magistrado de la Corte de Apelaciones, Guillermo López Lone, respaldó la creación de los juzgados. Estas instancias permitirán concentrar el conocimiento de los casos de femicidio en órganos especializados, además de fortalecer la preparación de los jueces que estarán a cargo de estos procesos.
No obstante, explicó que una vez aprobadas las reformas al Código Penal, el siguiente paso es garantizar las condiciones necesarias para que los nuevos órganos puedan comenzar a funcionar.
“Es necesario que el Congreso dote de presupuesto y de todas las cuestiones de carácter objetivo que se necesitan para que estos juzgados entren en funcionamiento lo más pronto posible, además, que se seleccionen a los juzgadores y se les dé la formación adecuada para que puedan desempeñarse de una forma eficaz”, aseguró.
La creación de los juzgados especializados en femicidios fue aprobada el 8 de junio de 2026, como parte de las reformas al Código Penal.
La reforma entró en vigencia el 4 de julio de 2026, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, y estableció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe implementar estos órganos jurisdiccionales.
Presupuesto
El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, informó que el Poder Judicial trabaja en la elaboración del presupuesto requerido para poner en funcionamiento los circuitos y tribunales especializados.
Vallecillo explicó que la creación de estos órganos requiere una asignación presupuestaria específica, y una vez establecido el monto necesario, el presupuesto será remitido a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para que posteriormente sea enviado al Congreso Nacional, donde deberá ser aprobado.
El magistrado señaló que la aprobación de estos recursos será fundamental para que el Poder Judicial pueda abrir los tribunales especializados.
Además del presupuesto, Vallecillo destacó la necesidad de fortalecer la capacitación de jueces y facilitadores judiciales, especialmente de quienes trabajan en comunidades alejadas del país y cumplen funciones como enlace entre la población y el sistema de justicia.
Casos
Datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) indican que hasta septiembre de 2026 se contabilizan 230 femicidios en Honduras, un incremento del 22% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 187 muertes violentas de mujeres.
Ante los casos, la directora del CDM, Suyapa Martínez, aseguró que el 97% de las muertes violentas de mujeres continúa en la impunidad, una situación que, a su criterio, representa uno de los principales retos en materia de investigación, seguridad y judicialización en Honduras.
“Nos preocupa el hecho de que la impunidad haya subido a 97% porque con una sola mujer asesinada debe ser investigado el caso, eso enviaría un mensaje a los agresores de que este país no es un paraíso femicida”, aseguró la experta.
Sin embargo, señaló que también resulta fundamental ampliar la cobertura de las unidades de investigación en el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, además de garantizar los recursos necesarios para fortalecer la respuesta institucional.