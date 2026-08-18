En estado de descomposición hallan mujer muerta en su apartamento en Copán

Copán, Honduras.- El cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado este martes -18 de agosto- en el interior de un apartamento ubicado en el barrio La Joya, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras.

La víctima fue hallada tendida en el piso de una de las habitaciones y, de acuerdo con información preliminar, alrededor del cuerpo había un charco de sangre.

Vecinos relataron que la vivienda permanecía cerrada desde hacía varios días, sin que se observara el ingreso o salida de personas. Además, de la propiedad emanaba un fuerte mal olor y se registraba una abundante presencia de moscas, lo que generó sospechas entre los habitantes que no dudaron en dar la alerta a la Policía.