En estado de descomposición hallan mujer muerta en su apartamento en Copán

Copán, Honduras.- El cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado este martes -18 de agosto- en el interior de un apartamento ubicado en el barrio La Joya, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras.
La víctima fue hallada tendida en el piso de una de las habitaciones y, de acuerdo con información preliminar, alrededor del cuerpo había un charco de sangre.
Vecinos relataron que la vivienda permanecía cerrada desde hacía varios días, sin que se observara el ingreso o salida de personas. Además, de la propiedad emanaba un fuerte mal olor y se registraba una abundante presencia de moscas, lo que generó sospechas entre los habitantes que no dudaron en dar la alerta a la Policía.
De manera preliminar, se descarta que se trate de una muerte natural. En la escena se observaron algunas pisadas, aparentemente de una persona descalza y de otra que utilizaba calzado pues sus huellas quedaron marcadas en la sangre. Asimismo, el interior del apartamento se encontraba desordenado, lo que hace presumir que pudo haber ocurrido un forcejeo entre la víctima y su posible agresor.
Las autoridades acordonaron el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. El cuerpo fue trasladado a Medicina Forense, donde mediante la autopsia se establecerá la causa y manera de su muerte.
Leyes más duras contra femicidios
Una realidad sigue golpeando a Honduras: la persistente violencia contra las mujeres y la sensación de impunidad que rodea muchos de estos casos.
Actualmente en el país discute profundas reformas legales destinadas a endurecer las penas por femicidio y fortalecer la capacidad del sistema de justicia para responder a estos delitos.
Ante esa realidad, el Congreso Nacional impulsa una reforma al Código Penal que no solo endurece las penas por femicidio, sino que también plantea la creación de órganos jurisdiccionales especializados para conocer estos delitos.