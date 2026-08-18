Gobierno descarta el retorno masivo de compatriotas y golpe a remesas tras el fin del TPS

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras confirmó este martes que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55.000 hondureños en EE.UU. no significa -de momento- un retorno masivo inmediato o un golpe severo a las remesas, mientras gestiona ante Washington una "transición ordenada". La canciller hondureña, Mireya Agüero, señaló que la terminación del TPS para el país centroamericano "es una realidad con efectos concretos", luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS) confirmara en septiembre de 2025 la cancelación del beneficio, decisión que fue posteriormente objeto de recursos y acciones judiciales. Sin embargo, Agüero indicó que fallos de la Corte Suprema estadounidense emitidos en junio de 2026, relacionados con Haití y Siria, limitaron las posibilidades de revisión judicial de este tipo de decisiones, mientras que este martes se conoció también una resolución vinculada con Etiopía.

"Para quienes dependían exclusivamente de esta figura para su permanencia y autorización de empleo, (es) una pérdida de protección, lo que aumenta su exposición a procesos migratorios de deportación y reduce la probabilidad de mantenerse en el mercado laboral formal estadounidense", subrayó la canciller en un video divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pese al escenario, Agüero afirmó que la cancelación del TPS no significa que todos los beneficiarios deban regresar inmediatamente al país, ya que el caso de cada migrante dependerá de su arraigo, tiempo de residencia, situación familiar, la posibilidad de regularización por vías alternativas y la existencia de procesos judiciales pendientes. También descartó un impacto inmediato sobre las remesas, una de las principales fuentes de divisas de Honduras, al considerar que la pérdida del TPS no supone, en el corto plazo, el retorno de los migrantes al país. "La pérdida del TPS no implica por sí misma un retorno inmediato", enfatizó la canciller, quien resaltó el "endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense".

Honduras pide una transición ordenada

Honduras ha asumido el desafío "con seriedad, sin generar alarma", sostuvo Agüero, quien destacó las gestiones diplomáticas de alto nivel emprendidas ante la Administración estadounidense para reducir el impacto social y laboral de la medida. En ese marco, detalló que el presidente hondureño, Nasry "Tito" Asfura, envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó un "periodo adicional, razonable y claramente delimitado, de transición ordenada". La petición incluye también la continuidad temporal de los permisos de empleo y la posibilidad de ampliar la concesión de visas laborales para los hondureños afectados por el fin del TPS, una medida otorgada a Honduras en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.