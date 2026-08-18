La madre de Hayden Panettiere apunta a Brian Hickerson tras la muerte de la actriz

Los Ángeles, Estados Unidos.- La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, se ha pronunciado por primera vez sobre la muerte de la actriz, ocurrida el pasado 16 de agosto en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur. En declaraciones a NBC News, Vogel destacó el talento de su hija y señaló las dificultades que enfrentan quienes crecen dentro de la industria del entretenimiento.

Vogel también hizo referencia a Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, quien se encontraba junto a ella en el momento de su muerte. La expareja de Panettiere llevaba, según fuentes cercanas, apenas dos semanas de haber retomado el contacto con la actriz antes del desenlace.



Según un informe policial al que tuvo acceso Page Six, Panettiere estaba tomando una serie de medicamentos en el momento de su fallecimiento, cuyo detalle fue omitido en el documento. El informe también confirma que Hickerson y su hermano Zach se encontraban presentes.