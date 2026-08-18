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La madre de Hayden Panettiere apunta a Brian Hickerson tras la muerte de la actriz

Tras la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años, su madre ha reaparecido públicamente y ha hecho referencia al vínculo de la actriz con Brian Hickerson

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 13:59
La madre de Hayden Panettiere apunta a Brian Hickerson tras la muerte de la actriz

La madre de Hayden Panettiere ha ofrecido sus primeras declaraciones tras la muerte de la actriz y ha cuestionado la presencia de Brian Hickerson junto a ella en sus últimas horas.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, se ha pronunciado por primera vez sobre la muerte de la actriz, ocurrida el pasado 16 de agosto en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur.

En declaraciones a NBC News, Vogel destacó el talento de su hija y señaló las dificultades que enfrentan quienes crecen dentro de la industria del entretenimiento.

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Vogel también hizo referencia a Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, quien se encontraba junto a ella en el momento de su muerte. La expareja de Panettiere llevaba, según fuentes cercanas, apenas dos semanas de haber retomado el contacto con la actriz antes del desenlace.

Según un informe policial al que tuvo acceso Page Six, Panettiere estaba tomando una serie de medicamentos en el momento de su fallecimiento, cuyo detalle fue omitido en el documento. El informe también confirma que Hickerson y su hermano Zach se encontraban presentes.

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Vogel indicó además que cuenta con poca información sobre la investigación en curso y que prevé reunirse próximamente con un detective a cargo del caso.

La relación entre madre e hija atravesaba un distanciamiento previo a la muerte de la actriz, luego de que Panettiere hiciera declaraciones sobre su vínculo familiar en su libro de memorias publicado en mayo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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