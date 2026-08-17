Muere Hayden Panettiere, protagonista de "Scream", a los 36 años

California, Estados Unidos.-La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream", falleció a los 36 años, confirmó a la cadena ABC News su representante. "Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su padre, Skip Panettiere, en un comunicado. El padre de la actriz, quien no ha informado de las causas del fallecimiento, pidió además privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También protagonizó "Remember the Titans" ('Duelo de Titanes'), "Raising Helen"('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y "Scream 4". Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como "Ally McBeal" y "Malcolm in the Middle". Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning" y publicadas en mayo. En ellas comparte "una visión íntima y poco común de su vida privada, hablando abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida", según la sinopsis del libro.