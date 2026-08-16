Alessandra Rosaldo revela cómo reaccionó Eugenio Derbez al debut de su hija Aitana

Ciudad de México, México.- Alessandra Rosaldo salió al encuentro de la prensa tras el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional y no tardó en hablar del momento en que su hija Aitana Derbez , de 12 años, se paró por primera vez frente a un público de miles de personas para bailar a su lado.

La adolescente compartió coreografía con Isabella, hija del músico Chacho Gaytán y de Mariana Ramos, durante la interpretación de "¿Dónde están?", uno de los temas más reconocibles del repertorio del dúo.

Desde las primeras filas del recinto, Eugenio Derbez acompañó el momento junto a su hija Aislinn Derbez y su nieta Kailani. Al terminar la presentación, la familia esperó a Aitana y a Rosaldo detrás del escenario para recibirlas entre abrazos.

Rosaldo aseguró estar "feliz, profundamente agradecida. Estoy como en las nubes, como que no me la creo, como que no creo que ya, ya lo hicimos, ya acabó, ya todo. Estoy muy emocionada", declaró la cantante, visiblemente conmovida por haber compartido tarima con su hija en un recinto al que el dúo regresaba después de años.

Sobre la reacción de su esposo, la cantante dijo que Derbez quedó cautivado tanto con el trabajo de Aitana como con el regreso del proyecto musical que sostiene junto a Gaytán.

"Que le fascinó, que le encantó y me dijo que está muy orgulloso de mí y de Chacho y de Sentidos y de lo que hicimos", reveló.

La velada tuvo además un componente sentimental que trascendió el debut de Aitana. Durante el show, Alessandra dedicó una canción a Derbez y explicó el vínculo personal detrás de esa elección. "Siempre he pensado que él es mi octava maravilla, pero además sí es una canción especial para nosotros. Hicimos el video juntos, o sea, en el video de esa canción él es mi modelo invitado. Entonces, claro, claro que tenía yo que dedicársela", contó la artista.

El concierto sirvió también como homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y productor musical que impulsó el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional antes de morir, el pasado 8 de junio, a los 84 años.