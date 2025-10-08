Alessandra Rosaldo sobre su relación con Eugenio Derbez: "No quisimos lastimar a nadie"

Tras las declaraciones de Dalílah Polanco en "La casa de los famosos", revivieron las declaraciones de Alessandra Rosaldo en una entrevista con Yordi Rosado en 2024, donde recordó que la chispa con Eugenio Derbez surgió cuando ambos aún mantenían pareja.
“Fue muy difícil porque ambos estábamos en una relación. Yo tenía un novio, él tenía una novia y fue muy complicado”, relató Rosaldo, quien subrayó que ninguno de los dos buscó esa conexión.
“Esto ninguno de los dos lo buscamos, ni nos lo hubiéramos imaginado, ni quisimos lastimar a nadie. Hicimos todo lo posible por separarnos, por no vernos”, continuó.
Aunque sus caminos se habían cruzado antes en Televisa, cuando ella triunfaba con Sentidos Opuestos y él producía sus propios programas, la relación tomó un giro decisivo en 2006, durante la grabación de un episodio especial de "Vecinos" en Canadá.
En la historia, ambos se interpretaban a sí mismos viviendo un romance ficticio.
“Me llamó la atención la historia, que era Eugenio y Alessandra enamorándose”, comentó Rosaldo. Sin embargo, la ficción pronto se confundió con la realidad. “Lo veo a él y me acuerdo que fue así de... Dije: ¡Guau! Nos abrazamos. Yo no sé si ese abrazo duró 30 segundos o tres minutos, pero no nos podíamos soltar”.
Entre las grabaciones y la convivencia fuera del set, el vínculo emocional se fortaleció. “Fue muy mágico, fue empezar a partir de ese momento a descubrirnos. Todo en ese momento tenía que ver con Eugenio y con Ale”, reconoció.
Al regresar a México, la situación se tornó más compleja. Rosaldo decidió poner fin a su relación anterior. “Para mí fue muy claro. Si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’”.
Según la artista, Derbez tardó un poco más en cerrar su propio capítulo, relación que más tarde se supo era con la actriz Dalílah Polanco.
Pese a la dificultad, la cantante resumió aquella etapa con una frase que definió su historia de amor: “Estábamos enamorados, pero separados. Queriendo vernos pero sin poder vernos”.