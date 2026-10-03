El RAP dispone de L3,600 millones para financiar viviendas: ¿Cómo aplicar?

Tegucigalpa, Honduras.- El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) dispone de 3,600 millones de lempiras para nuevos créditos de vivienda, luego de haber colocado alrededor de 2,400 millones de lempiras en financiamientos para ese mismo rubro.

El director del RAP, Marco Padilla, informó que la institución ya superó los 2,400 millones de lempiras colocados en créditos habitacionales, mientras mantiene recursos disponibles para continuar otorgando financiamientos.

“Ya tenemos colocados 2,400 millones de lempiras en el tema de vivienda. En el caso de préstamos personales estamos hablando de 1,700 millones”, explicó Padilla.

La disponibilidad de estos recursos está relacionada con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 40-2026, aprobado por el Congreso Nacional en marzo, donde se autorizó integrar al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) diseñado para otorgar créditos de vivienda y mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores afiliados.

A partir de esta medida, la institución proyectó colocar 6,000 millones de lempiras en créditos de vivienda durante 2026.