El RAP dispone de L3,600 millones para financiar viviendas: ¿Cómo aplicar?

Tegucigalpa, Honduras.- El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) dispone de 3,600 millones de lempiras para nuevos créditos de vivienda, luego de haber colocado alrededor de 2,400 millones de lempiras en financiamientos para ese mismo rubro.
El director del RAP, Marco Padilla, informó que la institución ya superó los 2,400 millones de lempiras colocados en créditos habitacionales, mientras mantiene recursos disponibles para continuar otorgando financiamientos.
“Ya tenemos colocados 2,400 millones de lempiras en el tema de vivienda. En el caso de préstamos personales estamos hablando de 1,700 millones”, explicó Padilla.
La disponibilidad de estos recursos está relacionada con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 40-2026, aprobado por el Congreso Nacional en marzo, donde se autorizó integrar al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) diseñado para otorgar créditos de vivienda y mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores afiliados.
A partir de esta medida, la institución proyectó colocar 6,000 millones de lempiras en créditos de vivienda durante 2026.
¿Cómo solicitar un crédito para construir una vivienda?
Los afiliados activos que cuentan con aportaciones en el Fondo de Vivienda pueden gestionar un crédito para construcción por medio de bancos, financieras o cooperativas autorizadas por el RAP.
Entre los documentos que pueden ser requeridos para este tipo de financiamiento están la escritura de propiedad, presupuesto de construcción, avalúo, documento de identidad, croquis, recibo de la ENEE y permiso de construcción.
El monto que puede obtener cada solicitante depende de su capacidad de pago. Además, el RAP contempla la posibilidad de mancomunar el crédito con integrantes del núcleo familiar, lo que permite sumar ingresos para el financiamiento.
El trámite de solicitud se realiza inicialmente ante la institución financiera seleccionada, ya que de acuerdo con información oficial, el proceso puede tardar aproximadamente un mes en el banco o financiera y, una vez recibido el expediente por el Régimen, el desembolso puede realizarse en un plazo máximo de una semana.
Por ejemplo, uno de los beneficios que ofrece el RAP a sus afiliados son las tasas de interés para los créditos de vivienda. Según explicó Marco Padilla, los afiliados que reciben hasta dos salarios mínimos pueden acceder a una tasa anual del 9%.
Para quienes tienen ingresos superiores a dos salarios mínimos, la tasa de interés anual es del 10.5%, ya que la tasa aplicable depende, por tanto, del nivel de ingresos del afiliado al momento de solicitar el financiamiento.
Los recursos disponibles buscan facilitar el acceso de los afiliados a una vivienda y, al mismo tiempo, impulsar la actividad del sector construcción, uno de los rubros vinculados con la generación de empleo.