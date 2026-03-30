¿Qué cambia con la fusión de fondos del RAP para préstamos de vivienda? Esto debes saber

Los plazos son de hasta 30 años para compra y construcción, con un monto máximo de L5 millones, y de hasta 15 años para compra de terreno o mejoras, con un monto máximo de L2 millones. La tasa de interés es del 10% para ingresos de hasta dos salarios mínimos y de dos salarios mínimos en adelante la tasa es del 11.5%. El salario mínimo es de L 18,036.19.