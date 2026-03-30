¿Qué cambia con la fusión de fondos del RAP para préstamos de vivienda? Esto debes saber

¿Qué cambia con la fusión de fondos del RAP para préstamos de vivienda? El Congreso Nacional aprobó la fusión del Fondo de Pensiones, unos 5,960 millones de lempiras, que estaban en el “limbo” tras la derogación de la Ley Marco de Protección Social, con el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (Foviif) del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Conoce más detalles.
La medida busca beneficiar a los trabajadores al facilitar el acceso a créditos para vivienda y proteger el valor de sus ahorros previsionales.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley Marco de Protección Social en abril de 2022, el RAP dejó de percibir aportes y acumuló alrededor de 5,900 millones de lempiras en fondos de pensiones provenientes de contribuciones obrero-patronales que quedaron congeladas.
Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, explicó que al fusionarse ambos fondos, el dinero no desaparece, sino que cambia de “bolsillo” para mantenerse activo.
Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Directivo del RAP, declaró a EL HERALDO que el decreto entrará en vigencia tras su publicación en La Gaceta, y que la integración deberá implementarse con seguridad jurídica y transparencia, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que regulará los tiempos de ejecución. Esto implica que primero debe entrar en vigor la ley y luego aplicarse conforme a la normativa y reglamentos del RAP.
En cuanto a los requisitos para que un trabajador pueda optar a esos fondos o a un préstamo, se mantendrán los actualmente vigentes en el RAP, aunque serán revisados para mayor claridad con la aprobación de la CNBS.
Para solicitar un préstamo de vivienda en el RAP, debe ser afiliado activo, tener aportaciones acumuladas en el Fondo de Vivienda, y tramitarlo a través de una institución financiera autorizada. Se requiere al menos un año de antigüedad laboral, constancia de trabajo y documentos de identidad.
La documentación incluye: solicitud de crédito; copia del Documento Nacional de Identificación (DNI); constancia de trabajo original con deducciones (según formato RAP); compromiso de deducción por planilla (firmado y sellado por la empresa); y documentos de los beneficiarios (copia de DNI o partida de nacimiento).
Los plazos son de hasta 30 años para compra y construcción, con un monto máximo de L5 millones, y de hasta 15 años para compra de terreno o mejoras, con un monto máximo de L2 millones. La tasa de interés es del 10% para ingresos de hasta dos salarios mínimos y de dos salarios mínimos en adelante la tasa es del 11.5%. El salario mínimo es de L 18,036.19.
Los montos máximos para otorgar en los diferentes financiamientos son fijados conforme a la capacidad de pago, tomando como referencia el ingreso salarial del afiliado y techo establecido. Adicionalmente, el afiliado podrá mancomunar con el núcleo familiar para ampliar el monto del financiamiento y un 60% en el caso de un crédito mancomunado en donde uno de los dos cotiza.