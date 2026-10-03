Enfermeras profesionales dan plazo al Gobierno para resolver recontrataciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales dio plazo al Gobierno hasta el 12 de octubre para que responda y agilice los procesos de recontratación de profesionales que, según el gremio, continúan esperando una solución.
La presidenta del colegio, Julia Benítez, advirtió que son alrededor de 80 profesionales de la enfermería que permanecen a la espera de ser recontratados después de haber sido separados de sus puestos.
El plazo establecido por el gremio busca que la Secretaría de Salud dé respuestas concretas a los casos pendientes y ejecute los procesos administrativos necesarios para que las enfermeras puedan regresar a sus puestos de trabajo.
Benítez señaló que, pese a una circular emitida por la Secretaría de Salud, todavía hay profesionales que no han sido reintegrados a las áreas donde desempeñaban sus funciones.
Los retrasos, afirmó, mantienen sin resolver varios de los reclamos presentados por las trabajadoras.
La dirigente gremial explicó que existe preocupación porque algunos de los casos denunciados están sujetos a plazos administrativos y podrían perder vigencia si las autoridades no actúan oportunamente.
Por ello, el Colegio de Enfermería decidió establecer el 12 de octubre como fecha límite para recibir respuestas.
La dirigente gremial pidió a las autoridades de Salud acelerar los procesos de recontratación y resolver los casos pendientes para evitar que más profesionales permanezcan fuera de los hospitales y centros asistenciales.
También reclamó que se cumplan los procedimientos establecidos para garantizar el retorno de quienes tienen derecho a ser reintegrados.
Para el gremio, el Gobierno debe desarrollar acciones concretas para resolver los casos pendientes. Benítez insistió en la necesidad de agilizar los procedimientos y evitar que los profesionales continúen esperando una respuesta.
El emplazamiento de las enfermeras se suma al conflicto de los médicos, que desde hace 27 días se mantienen en asambleas informativas a nivel nacional, debido a la falta de pago.
Las protestas de los médicos han ocasionado que las atenciones en los centros asistenciales disminuyan; de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud, son más de 27,000 hondureños que no han logrado recibir atención por las acciones de los galenos.