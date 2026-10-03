Enfermeras profesionales dan plazo al Gobierno para resolver recontrataciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales dio plazo al Gobierno hasta el 12 de octubre para que responda y agilice los procesos de recontratación de profesionales que, según el gremio, continúan esperando una solución.

La presidenta del colegio, Julia Benítez, advirtió que son alrededor de 80 profesionales de la enfermería que permanecen a la espera de ser recontratados después de haber sido separados de sus puestos.

El plazo establecido por el gremio busca que la Secretaría de Salud dé respuestas concretas a los casos pendientes y ejecute los procesos administrativos necesarios para que las enfermeras puedan regresar a sus puestos de trabajo.

Benítez señaló que, pese a una circular emitida por la Secretaría de Salud, todavía hay profesionales que no han sido reintegrados a las áreas donde desempeñaban sus funciones.