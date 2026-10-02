Sacrificio y dolor: pacientes del Hospital Escuela relatan su espera de atención

Tegucigalpa, Honduras.- Doña Mayra Reyes llegó este viernes -2 de cotubre- desde la aldea de Támara hasta el Hospital Escuela de la capital con la esperanza de recibir atención médica y conseguir sus medicamentos. Con apenas 40 lempiras en los bolsillos y afectada por varios padecimientos, volvió a encontrarse con una respuesta que ya conoce: no hay consulta. Con lágrimas en sus ojos, aquejada por un dolor muscular y la incertidumbre de no saber cuándo la atenderán, su historia refleja la difícil situación que enfrentan los pacientes durante el paro médico. A sus 58 años, Mayra esperaba en la farmacia del principal centro asistencial del país luego de solicitar ayuda en Trabajo Social. Su trabajo como recicladora le genera pocos ingresos para adquirir medicamentos en las farmacias privadas. “Vea las noticias, así sabrá si la atienden”, fue el consejo que, según Mayra, le dio una enfermera. Mientras tanto, sus padecimientos de tiroides, dolor muscular y problemas cardiovasculares requieren atención, y solo escucha “no hay consulta”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pasillos llenos y médicos en paro

Los pasillos del Hospital Escuela stán llenos de hondureños con distintas necesidades, diagnósticos e historias. Sin embargo, desde el 7 de septiembre, muchos pacientes se enfrentan con que las consultas están suspendidas. Lo que comenzó como una asamblea informativa convocada por los médicos para exigir al Gobierno una pronta respuesta al pago de salarios atrasados se prolongó durante casi un mes, afectando la atención en el sistema de salud pública y a los pacientes que necesitan asistencia médica. Las consecuencias de la huelga por 26 días recaen sobre los pacientes. A la suspensión de consultas se suma, según los testimonios recogidos, la falta de insumos y medicamentos en el Hospital Escuela, un problema que también afecta a quienes acuden en busca de atención. Una pareja originaria de Linaca, en Tatumbla, también denunció la falta de atención médica y el desabastecimiento en la farmacia. Ante la ausencia de los medicamentos, tuvo que comprar siete fármacos. Rudy Alvarenga tenía su primera cita programada para el 16 de septiembre, pero fue cancelada debido a las huelgas. Al acudir a una segunda cita, recibió nuevamente la misma respuesta. Alvarenga recibe tratamiento para la glucosa alta y la hipertensión, condiciones que requieren controles médicos y el consumo regular de medicamentos. Sin embargo, al no recibir atención, tampoco obtuvo los fármacos que necesitaba y fue enviado a casa con dos recetas cuyos medicamentos cuestan más de 2,500 lempiras. En el caso de su esposo, quien recibe atención urológica, sí ha habido continuidad en las consultas y tiene una cita programada para el martes. No obstante, debe llevar cinco medicamentos comprados y el insumo de la aguja utilizada en el procedimiento.

Sin medicamentos y mal trato

Una pareja originaria de Linaca, en Tatumbla, también denunció la falta de atención médica y el desabastecimiento en la farmacia. Ante la ausencia de los medicamentos, tuvo que comprar siete fármacos. Rudy Alvarenga tenía su primera cita programada para el 16 de septiembre, pero fue cancelada debido a las huelgas. Al acudir a una segunda cita, recibió nuevamente la misma respuesta. Alvarenga recibe tratamiento para la glucosa alta y la hipertensión, condiciones que requieren controles médicos y el consumo regular de medicamentos. Sin embargo, al no recibir atención, tampoco obtuvo los fármacos que necesitaba y fue enviado a casa con dos recetas cuyos medicamentos cuestan más de 2,500 lempiras. En el caso de su esposo, quien recibe atención urológica, sí ha habido continuidad en las consultas y tiene una cita programada para el martes. No obstante, debe llevar cinco medicamentos comprados y el insumo de la aguja utilizada en el procedimiento.