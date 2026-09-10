Falta de pagos a médicos genera huelga y deja sin atención a 500 pacientes en el HE

Tegucigalpa, Honduras.- Reducción de aproximadamente 500 consultas diarias y entre 25 y 30 cirugías reporta el Hospital Escuela (HE), brindando atención médica en un 50%, debido a paro de médicos que exigen el reintegro de personales despedidos, la firma de contratos e interinatos, el pago de salarios atrasados y el cumplimiento del reajuste salarial correspondiente al IPC y al bienio 2026.
En los tres días que los galenos mantienen protestas en los diferentes hospitales del país, el HE, registra 1500 pacientes sin ser atendidos y citas reprogramadas, además un alrededor de 75 a 90 cirugías postergadas lo que aumenta la mora quirúrgica, cifras obtenidas mediante el análisis de declaraciones de Darió Zuniga, director del Hospital Escuela.
Vulneración de derechos
Con facturas acumuladas y necesidades por cubrir, 16 médicos del Hospital Puerto Lempira, el único centro de salud en Gracias a Dios, denunciaron ocho meses sin recibir su salario , evidenciando la violación a sus derechos laborales.
"Soy el único internista del hospital y de todo el departamento de Gracias a Dios, tengo ocho meses de no recibir pago", manifestó Rodrigo Fortín, que labora desde hace siete años y es el único especialista en medicina interna.
Pese a que el personal de salud del Hospital de Puerto Lempira, no ha recibido sueldo por ocho meses las atenciones y consultas no se suspendieron durante ese periodo.
Otro derecho vulnerado, es el acceso a la salud , en un sistema que constantemente está en colapso por falta de insumos, mora quirúrgica, o el atraso en los pagos de los médicos, ser paciente y dependiente de la salud pública puede ser una crónica de una muerte anunciada.
Desde citas cada mes o cada año, reprogramación de operaciones, espera indefinida de médicos que no se han hecho presentes, y un sin fin de escenarios enfrentan los hondureños, tal es el caso del menor de edad, Angel Ordoñez del departamento de Olancho.
Con expresión alegre y juguetona Angel celebraba entusiasmado el día del niño, su cuerpo no da a mostrar su verdadera edad, 15 años, debido a las secuelas de su enfermedad, fue diagnosticado a los nueve meses de nacido con anemia microcítica lo que le ha hecho visitar hospitales constantemente.
A su corta edad ha pasado por el quirófano en dos ocasiones, la primera operación de esplenectomía (extirpación del bazo), y la segunda una colecistectomía (para extraer la vesícula), y tiene una tercera pendiente que espera desde hace dos años.
Ha visitado dos hospitales, uno regional del departamento de Olancho y el Hospital Escuela, esperaba una tercera evaluación para la operación de amigdalectomía en el Hospital María, pero su cita fue cancelada debido a paro de labores del personal de salud.
El menor acompañado de su madre esperaban en la sala del niño con cáncer del HE, relatado a EL HERALDO, las dificultades de ser madre soltera, venir del interior del país y no encontrar consulta.
Reacción de autoridades
La secretaría de Estado en el Despacho de Salud convoca a un diálogo institucional a la directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) , el día viernes a las 10 de la mañana en la sala situacional de la Secretaría de Salud.
Mientras tanto, el presidente Nasry Asfura, expone que el salario que se debe es retroactivo y el médico personal recibirá su pago, pero no se puede recuperar el tiempo o la salud de las personas que no se atienden, asimismo prometió que “la salud va a mejorar en Honduras”
Por su parte, Samuel Santos, presidente del Colegio de Médicos de Honduras (CMH) , declaró que no irán a negociar si no a dialogar que se cumplan los puntos establecidos en las 6 sesiones anteriores, “No se puede esperar más, se debe a 1,113 médicos”.