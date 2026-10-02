Más de 27,000 atenciones de salud son reprogramadas por paro de labores de médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 27,000 atenciones en los distintos establecimientos sanitarios de la Secretaría de Salud (Sesal) han sido reprogramadas debido a las asambleas informativas que mantienen los médicos desde hace 26 días. La cifra, que fue dada a conocer este viernes 2 de octubre por las autoridades sanitarias, refleja el impacto que la suspensión parcial de labores está teniendo en los pacientes que tenían programadas consultas, controles médicos y otros servicios en los hospitales y centros asistenciales públicos. Entre las atenciones que fueron pospuestas resalta las del área de pediatría y de ginecología y obstetricia, de acuerdo con el consolidado de reprogramaciones reportado por los establecimientos de salud.

"Mientras las asambleas convocadas por la junta directiva del colegio médico continúan, se reportan 27,303 pacientes cuyas atenciones han sido pospuestas y una mora quirúrgica de 3,023 cirugías", dijo el viceministro de Salud, Eduardo Midence, Agregó que 3,092 niños y niñas no han recibido sus atenciones pediátricas y 2,979 mujeres no han recibido sus atenciones de ginecología y obstetricia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los pacientes necesitan atención. El diálogo debe garantizar servicios continuos", apuntó. La afectación también alcanza servicios de medicina interna, cirugía, traumatología y ortopedia, consulta externa, atención especializada y oftalmología en los hospitales a nivel nacional.

Asimismo, la Secretaría de Salud reporta una mora quirúrgica de 3,023 procedimientos, es decir, intervenciones que permanecen pendientes y que se suman a las atenciones que han tenido que ser trasladadas a nuevas fechas. Ante esta situación, Midence hizo un llamado a los médicos a priorizar las necesidades de la población y mantener la continuidad de los servicios. "Los pacientes necesitan atención. Hacemos un llamado a la junta directiva del Colegio Médico de Honduras a poner en el centro de sus decisiones a los pacientes, porque detrás de cada atención reprogramada hay una persona que necesita ser atendida y una familia que espera una respuesta del sistema de salud", manifestó Midence. Las asambleas informativas por parte del Colegio suma este viernes 26 días consecutivos, por lo que las atenciones en los centros asistenciales del país se han visto reducidas, causando que los pacientes que buscan de los servicios sanitarios sean los más afectados. Pese a ello, los galenos aseguran que no regresaran a sus puestos de trabajo hasta que el Gobierno salde la deuda que tiene con más de 840 médicos, a quienes se les debe entre tres y nueve meses de salario.