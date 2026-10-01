Asambleas médicas reducen atención y dejan miles de pacientes a la espera

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas de los médicos, que este viernes cumplen 26 días, mantienen a miles de pacientes a la espera de consultas y atención médica en varios hospitales de Honduras. Mientras los profesionales reclaman el pago de salarios atrasados, quienes necesitan atención enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recibirla. La suspensión de labores ha provocado la pérdida y reprogramación de citas médicas, retrasos en consultas y una reducción en la capacidad de atención de algunos hospitales. La situación está afectando especialmente a personas que llevaban semanas o meses esperando una evaluación, un control o un procedimiento quirúrgico. Uno de los centros donde el impacto ha sido más evidente es el Hospital Escuela; su director, Darío Zúniga, informó que alrededor de 12,500 personas han dejado de recibir las consultas que tenían programadas durante el período de las asambleas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esa cifra representa que miles de pacientes deberán esperar una nueva fecha para ser atendidos.

La situación también repercute en el Hospital San Felipe, donde la cantidad de pacientes atendidos diariamente se redujo de forma considerable. De acuerdo con los datos proporcionados por el personal del hospital, un médico que normalmente atendía uno 30 pacientes al día pasó a atender alrededor de 10, lo que refleja la disminución de la capacidad de respuesta. Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también han resentido las consecuencias del conflicto. La reducción de la atención médica ha afectado las consultas y otros servicios que reciben los afiliados, aumentando la espera para quienes necesitan continuar con sus tratamientos o evaluaciones.

Crisis sin resolver

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el Gobierno llegó este viernes a su día 26 de asambleas informativas, sin que exista todavía un acuerdo que permita normalizar por completo la atención en el sistema sanitario público. Aunque las autoridades gubernamentales aseguran que ya se pagó a más del 95% de los médicos que tenían salarios pendientes, el gremio sostiene que todavía hay al menos 840 médicos sin recibir sus pagos. Además advierten que las asambleas continuarán hasta que el último galeno con salarios atrasados sea cancelado.

Douglas Carranza, integrante del Tribunal de Honor del CMH, sostuvo que todavía existe una diferencia importante entre las cifras que maneja el gremio y las que reporta el Gobierno sobre el número de médicos que continúan sin recibir sus salarios. El galeno aseguró que el CMH identificó al menos 840 profesionales con pagos pendientes, aunque estimó que la cifra podría acercarse a los 1,000 médicos. El Gobierno, en cambio, afirma que ya pagó más del 95 % de los salarios atrasados y que quedan entre 250 y 300 médicos pendientes de pago. La diferencia entre ambas cifras se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión; mientras el Gobierno considera que el proceso está cerca de concluir, el CMH sostiene que todavía existe un grupo considerable de profesionales que continúa esperando sus salarios. Carranza afirmó que algunos médicos acumulan entre tres y nueve meses sin recibir pago y que, de acuerdo con sus estimaciones, la deuda pendiente podría ubicarse entre 200 y 250 millones de lempiras. En ese sentido, el dirigente médico dejó claro que el gremio no tiene previsto levantar las asambleas mientras existan profesionales sin recibir sus salarios.