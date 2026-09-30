Dengue supera los 10 mil casos; Salud pide reforzar prevención ante las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue continúan en aumento en el país y al noveno mes del año ya superan los 10,000 contagios acumulados, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (Sesal). Hasta la semana epidemiológica 38 (del 20 al 26 de septiembre) se registró un acumulado de 10,059 casos de dengue, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. La cifra representa un incremento de 650 casos en las últimas dos semanas anteriores cuando se se reportaron 9,409 contagios; es decir, los casos aumentaron alrededor de 6.9% en ese período. Eso refleja que la transmisión del dengue continúa activa en diferentes regiones del país, pese a las acciones de prevención que mantienen las autoridades sanitarias.

Mejía explicó que de acuerdo al monitoreo semanal del comportamiento de la enfermedad es el Distrito Central que ocupa el primer lugar en incidencia de la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti, seguido por Catacamas, Olancho; Choluteca; y San Pedro Sula.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En lo que va del 2026, el dengue ha dejado cuatro personas fallecidas, las cuales corresponden a tres mujeres y un hombre. "El primero que fue en Catacamas, en los dos casos en Choluteca y el último en la capital del país, tres mujeres y un hombre.​​​​​​", detalló Mejía.

El número de muertes por dengue este año registra un 50% menos que las del 2025 cuando se reportaron ocho decesos, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Aunque los 10,059 casos todavía están por debajo de los contagios que se reportaron durante el 2025, cuando se contabilizaron 17,368 casos, las autoridades sanitarias llaman a no bajar la guardia durante las próximas semanas.



Medidas de prevención

Ante la presencia de lluvias en distintas regiones del país, la Secretaría de Salud insiste en que la principal medida para reducir la reproducción del zancudo es evitar que el agua permanezca acumulada en recipientes dentro y alrededor de las viviendas. "En este momento que las lluvias están de manera intermitente presentándose en diferentes regiones del país, es muy importante que si estamos recolectando o almacenando agua, la cubramos o la tapemos en los recipientes que la tenemos almacenada para evitar que el zancudo hembra deposite sus huevos y luego se convierta en zancudo adulto", advirtió Mejía.