Muere el exdiputado Jerry Hynds, exalcalde de Roatán, Islas de la Bahía

Islas de la Bahía, Honduras.- El exalcalde de Roatán y exdiputado por Islas de la Bahía, Jerry Dave Hynds, falleció este miércoles -30 de septiembre- en una clínica privada de la isla caribeña. Según la información de medios locales, Hynds acudió como de costumbre a una cafetería de Roatán para reunirse con unos amigos. Mientras permanecía en el establecimiento, cayó de manera repentina al suelo. Amigos y personal de la cafetería actuaron rápidamente y trasladaron al exfuncionario de emergencia hacia una clínica privada, donde fue declarado muerto después de recibir atención médica.

De manera preliminar, el fallecimiento se atribuyó a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la causa de muerte deberá ser determinada oficialmente mediante la autopsia correspondiente. La noticia provocó consternación entre familiares, amigos y habitantes de Roatán, quienes comenzaron a expresar sus condolencias tras conocerse el fallecimiento del exalcalde y exdiputado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Su trayectoria

Hynds llegó por primera vez a la Alcaldía de Roatán en 1998 bajo la bandera del Partido Liberal y posteriormente volvió a ocupar el cargo municipal. También representó a Islas de la Bahía en el Congreso Nacional como diputado propietario. Fue alcalde durante los períodos 1998-2006 y 2018-2022, además de ocupar una diputación entre 2006 y 2010 y otra entre 2014 y 2018.

Durante su trayectoria política estuvo vinculado a la creación de la Zona Libre Turística de las Islas de la Bahía (Zolitur), régimen económico especial que fue ratificado mediante el Decreto 181-2006. La bancada del Partido Liberal lamentó el fallecimiento mediante un acuerdo de duelo y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del exfuncionario, al tiempo que destacó su trayectoria y servicio a la comunidad.