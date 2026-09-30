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Muere el exdiputado Jerry Hynds, exalcalde de Roatán, Islas de la Bahía

El exfuncionario falleció este miércoles en una clínica privada de Roatán, luego de desplomarse mientras compartía con amigos en una cafetería

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:10
Muere el exdiputado Jerry Hynds, exalcalde de Roatán, Islas de la Bahía

La bancada del Partido Liberal lamentó el fallecimiento mediante un acuerdo de duelo.

 Foto: Redes sociales

Islas de la Bahía, Honduras.- El exalcalde de Roatán y exdiputado por Islas de la Bahía, Jerry Dave Hynds, falleció este miércoles -30 de septiembre- en una clínica privada de la isla caribeña.

Según la información de medios locales, Hynds acudió como de costumbre a una cafetería de Roatán para reunirse con unos amigos. Mientras permanecía en el establecimiento, cayó de manera repentina al suelo.

Amigos y personal de la cafetería actuaron rápidamente y trasladaron al exfuncionario de emergencia hacia una clínica privada, donde fue declarado muerto después de recibir atención médica.

De manera preliminar, el fallecimiento se atribuyó a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la causa de muerte deberá ser determinada oficialmente mediante la autopsia correspondiente.

La noticia provocó consternación entre familiares, amigos y habitantes de Roatán, quienes comenzaron a expresar sus condolencias tras conocerse el fallecimiento del exalcalde y exdiputado.

Su trayectoria

Hynds llegó por primera vez a la Alcaldía de Roatán en 1998 bajo la bandera del Partido Liberal y posteriormente volvió a ocupar el cargo municipal.

También representó a Islas de la Bahía en el Congreso Nacional como diputado propietario. Fue alcalde durante los períodos 1998-2006 y 2018-2022, además de ocupar una diputación entre 2006 y 2010 y otra entre 2014 y 2018.

Durante su trayectoria política estuvo vinculado a la creación de la Zona Libre Turística de las Islas de la Bahía (Zolitur), régimen económico especial que fue ratificado mediante el Decreto 181-2006.

La bancada del Partido Liberal lamentó el fallecimiento mediante un acuerdo de duelo y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del exfuncionario, al tiempo que destacó su trayectoria y servicio a la comunidad.

"El Partido Liberal de Honduras lamenta profundamente el fallecimiento de Jerry Hynds, exalcalde de Roatán y exdiputado por Islas de la Bahía. Su partida deja un profundo pesar entre quienes lo conocimos. Recordaremos su legado en Roatán y el aprecio que le guardan los isleños y la familia liberal", menciona.

Agregaron: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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