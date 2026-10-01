TSC cuestiona contrataciones de familiares en la Fundación del Niño Quemado

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó irregularidades en el proceso de contratación de personal de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), entre ellas, la vinculación familiar de algunos empleados con el presidente de la institución, Omar Elías Mejía Zúniga.

De acuerdo con una investigación especial realizada por el tribunal, durante 2019 y 2020 se efectuaron contrataciones sin cumplir con el procedimiento establecido en el Manual de Reclutamiento y Selección de Fundaniquem.

El informe señala que algunas de las personas contratadas mantenían vínculos familiares con Mejía Zúniga, aunque el TSC aclaró que durante ese período no existían lineamientos que prohibieran de manera expresa la contratación de familiares.