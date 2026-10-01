Fiscalía pide secretividad en investigación a diputados de Libre y exfuncionarios de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) abrió una nueva línea de investigación relacionada con el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que involucra a los diputados Edgardo Antonio Casaña Mejía y Luz Angélica Smith Mejía, ambos de Libre, además de exfuncionarios de esa institución y otras personas.
La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una diligencia prejudicial para juramentar a un perito y pidió que las actuaciones sean declaradas en secretividad, según una copia del escrito presentado ante el Poder Judicial a la que tuvo acceso EL HERALDO Plus.
El MP establece en el documento que investiga la supuesta comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.
Además de Casaña y Smith, menciona a Betty Elizabeth Rivera Ramírez, Ivin Yaneth Fonseca Trejo y Samuel Duarte Alvarado, así como a los exfuncionarios de Sedesol José Carlos Cardona Erazo y Rosy Yanira Martínez González. El escrito no detalla cuáles operaciones, ayudas o transferencias concretas son objeto de investigación.
Darwin García, abogado de Casaña y Smith, explicó que la solicitud se encuentra “en proceso de admisibilidad” y aseguró que proporcionarán la documentación que sea requerida. Sobre la secretividad solicitada por el MP, agregó que sus representados tienen derecho a conocer las actuaciones que se desarrollen.
Tres de las personas mencionadas ahora por el MP -Casaña, Smith y Fonseca- también aparecieron en una investigación de EL HERALDO Plus que reconstruyó casi L224 millones en ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados de Libre ante Sedesol.
Investigación
Candidatos, dirigentes y otros integrantes de Libre aparecen entre los receptores de ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados del partido, mientras personas incluidas en registros oficiales aseguran que entregaron sus documentos para recibir beneficios que nunca llegaron.
Las irregularidades aparecen en un universo de casi 224 millones de lempiras gestionados ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2023 y 2024 para becas, cupones de alimentos, obras sociales e infraestructura menor.
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus comprobó que parte de esas ayudas quedó vinculada a estructuras de Libre y que personas registradas como beneficiarias aseguran que nunca recibieron los recursos. El hallazgo se obtuvo mediante el cruce de información electoral, partidaria y pública, además de llamadas a personas incluidas en los expedientes de Francisco Morazán y Cortés.