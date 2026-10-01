Fiscalía pide secretividad en investigación a diputados de Libre y exfuncionarios de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) abrió una nueva línea de investigación relacionada con el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que involucra a los diputados Edgardo Antonio Casaña Mejía y Luz Angélica Smith Mejía, ambos de Libre, además de exfuncionarios de esa institución y otras personas. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una diligencia prejudicial para juramentar a un perito y pidió que las actuaciones sean declaradas en secretividad, según una copia del escrito presentado ante el Poder Judicial a la que tuvo acceso EL HERALDO Plus. El MP establece en el documento que investiga la supuesta comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.

Además de Casaña y Smith, menciona a Betty Elizabeth Rivera Ramírez, Ivin Yaneth Fonseca Trejo y Samuel Duarte Alvarado, así como a los exfuncionarios de Sedesol José Carlos Cardona Erazo y Rosy Yanira Martínez González. El escrito no detalla cuáles operaciones, ayudas o transferencias concretas son objeto de investigación. Darwin García, abogado de Casaña y Smith, explicó que la solicitud se encuentra “en proceso de admisibilidad” y aseguró que proporcionarán la documentación que sea requerida. Sobre la secretividad solicitada por el MP, agregó que sus representados tienen derecho a conocer las actuaciones que se desarrollen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tres de las personas mencionadas ahora por el MP -Casaña, Smith y Fonseca- también aparecieron en una investigación de EL HERALDO Plus que reconstruyó casi L224 millones en ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados de Libre ante Sedesol.

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