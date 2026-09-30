UNAH inicia proceso para elegir a directores de la JDU y el Comisionado Universitario

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició el proceso para seleccionar a cuatro nuevos integrantes de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y al próximo Comisionado Universitario. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que además conformó las comisiones encargadas de revisar los perfiles de los profesionales que aspiren a ambos cargos. Los cargos serán definidos mediante convocatorias públicas, informaron las autoridades. Las comisiones estarán integradas por representantes de los sectores docente, estudiantil y de las autoridades universitarias. Su función será analizar las hojas de vida y requisitos de los aspirantes y presentar una lista de candidatos al Consejo Universitario, órgano que tendrá la decisión final. Para los cargos de directores de la JDU, la comisión será coordinada por Néstor López, decano de la Facultad de Ingeniería, quien señaló que el proceso representa una responsabilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Como comisión tenemos una gran responsabilidad, porque a nosotros nos tocará revisar los perfiles de los profesionales que optarán a los cargos de directores de la JDU”, manifestó López. La comisión deberá completar la selección de los candidatos a más tardar en febrero de 2027, debido a que la elección de los nuevos directores está prevista para la sesión del Consejo Universitario en marzo del próximo año. Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios y presidente del consejo, Odir Fernández, pidió a los integrantes de la comisión priorizar los intereses de la institución durante la selección de los aspirantes. "El Consejo Universitario les está confiando una función muy importante de gobernanza y gobernabilidad institucional. En este proceso que desarrollen, pongan en primer lugar a la universidad", expresó Fernández. Además de la elección de los directores de la JDU, la UNAH abrió el proceso para seleccionar al Comisionado Universitario, quien se encarga de velar por el respeto de los derechos de la comunidad universitaria. Para este cargo también se conformó una comisión tripartita, que tendrá hasta diciembre para revisar los perfiles y presentar al consejo la lista de postulantes.