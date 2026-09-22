No, el transporte gratuito de la UNAH seguirá funcionando bajo regulación

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el proyecto de transporte gratuito para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) supuestamente llegó a su fin. Sin embargo, esto es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la suspensión del servicio. Además, la UNAH, en un comunicado del 21 de septiembre de 2026, confirmó que el servicio de transporte gratuito universitario continuará operando.

“¡SE ACABÓ EL TRANSPORTE GRATUITO PARA LOS UNIVERSITARIOS! ¿Y AHORA QUIÉN PIENSA EN EL BOLSILLO DE LOS ESTUDIANTES?”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 10 veces desde el 21 de septiembre.

El servicio de transporte gratuito fue impulsado como un proyecto piloto del programa “Mi Bienestar UNAH”, para brindar apoyo a la comunidad estudiantil en septiembre de 2025, con el propósito de facilitar el traslado de los universitarios hacia y desde Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, y posteriormente amplió su cobertura a otros campus regionales de la UNAH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante ese período, la institución reportó un promedio de entre 3,500 y 4,500 usuarios diarios. Para 2026, el servicio se amplió a nivel nacional con 99 unidades de transporte. La controversia sobre el transporte gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) surgió por las condiciones bajo las cuales operan las unidades contratadas para trasladar a los estudiantes y las facultades que tiene el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para regular este servicio. La Ley de Transporte Terrestre, aprobada mediante el Decreto 155-2015, establece al IHTT como la institución encargada de aplicar esta normativa en todo el territorio nacional. La legislación le atribuye funciones de regulación, autorización, supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre. El IHTT sostiene que estas facultades también alcanzan al transporte estudiantil. En un comunicado publicado el 20 de septiembre de 2026, el organismo explicó que la controversia con la UNAH no está relacionada con la gratuidad del servicio, sino con las condiciones legales bajo las cuales deben operar las unidades. El instituto citó los artículos 50 y 51 de la Ley de Transporte Terrestre. Según su interpretación, estas disposiciones establecen condiciones relacionadas con las estaciones del servicio público regular y con las autorizaciones que corresponde emitir al IHTT para determinadas modalidades de transporte. Por su parte, el rector de la UNAH, Odir Fernández, expresó que no cederán a las presiones y que también cuentan con los recursos para seguir prestando el servicio a la comunidad universitaria.

No ha sido cancelado

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Transporte gratuito + UNAH + estudiantes + cancelación” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la supuesta cancelación del servicio. Una pesquisa en las redes sociales de la UNAH ( Facebook , Instagram , X y TikTok ) tampoco encontró publicaciones que anuncien la eliminación del beneficio. Lo que sí encontró el rastreo fue un comunicado en el que la institución reafirma la continuidad del servicio de transporte gratuito para los estudiantes. “Las autoridades reafirman que el servicio de Transporte Gratuito Universitario no se detendrá y continuará brindándose a nivel nacional en las mismas condiciones”, dice parte del escrito.

Por otra parte, Presencia Universitaria - Periódico UNAH publicó un video el 19 de septiembre de 2026 en el que el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, confirmó la continuidad del servicio. “No vamos a ceder a presiones y ya tenemos los recursos para que en este tercer período académico se siga prestando el servicio a nuestra comunidad universitaria”, dice parte del pronunciamiento de Fernández.

Por su parte, el IHTT no anunció la suspensión del servicio y aclaró que el beneficio debe mantenerse dentro del marco legal.



