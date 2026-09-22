El Gobierno anunció “Así vamos”, pero no como un periódico impreso

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el Gobierno creó un periódico denominado “Así vamos”, que se distribuiría en formato impreso para informar a la población sobre los logros del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, la información difundida no coincide con las características de “Así vamos” explicadas por el Gobierno. Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que se trata de un semanario digital que será enviado cada fin de semana a los medios de comunicación. “GOBIERNO CREA EL PERIÓDICO “ASÍ VAMOS” PARA QUE TODOS CONOZCAN LOS LOGROS DE ASFURA”, dice literalmente un post en Facebook que ha sido visualizado miles de veces desde el 21 de septiembre.

En marzo de 2026, el Gobierno de Nasry Asfura anunció el cierre de “Poder Popular”, el periódico impreso estatal que había sido lanzado en 2022 y que publicaba información relacionada con la administración anterior. EL HERALDO reportó entonces que el Gobierno señaló que la publicación de “Poder Popular” representaba un costo de alrededor de tres millones de lempiras mensuales para el Estado y que contemplaba mantener únicamente un periódico en formato digital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No es un impreso

Una búsqueda en Google con las combinaciones de palabras clave “Gobierno crea periódico” y “Así vamos” no permitió localizar un anuncio oficial sobre la creación de un periódico con las características señaladas en la publicación que circula en redes sociales. La búsqueda sí permitió localizar publicaciones de distintos medios de comunicación ( 1 , 2 ) sobre un documento semanal denominado “Así vamos”, anunciado el 21 de septiembre de 2026 por Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones. Además, en comunicación con EH Verifica, Ordóñez explicó que “Así vamos” corresponde a un documento que será distribuido semanalmente en formato digital para informar sobre la agenda y los proyectos que desarrolla el Gobierno, y no a un periódico impreso creado para divulgar los logros del presidente. “Es un semanario digital que estaremos enviando a todos los medios de comunicación cada fin de semana”, explicó. Según el anuncio de Héctor Ordóñez, los documentos estarán disponibles para los periodistas, quienes podrán utilizar la información para dar seguimiento a las acciones de las instituciones públicas.

La imagen

La publicación viral incluye una imagen que supuestamente muestra al presidente Nasry Asfura con un ejemplar impreso de “Así vamos”. EH Verifica analizó la imagen con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial. El resultado indicó una probabilidad del 99.9% de que la imagen haya sido generada sintéticamente.