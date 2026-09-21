Video de Asfura que supuestamente amenaza a manifestantes de las antorchas está fuera de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra al presidente de la República, Nasry Asfura, supuestamente amenazando a los manifestantes de las antorchas al afirmar que también cuentan con un partido político y fuerza para salir a las calles. La publicación incluye un segundo video en el que se observa a decenas de hondureños marchando con consignas y pancartas en contra de la gestión de Asfura. Además, presenta fragmentos de una declaración del mandatario y los acompaña con un mensaje que sostiene que Asfura estaría respondiendo a las movilizaciones: “Si quieren salir con esas antorchas, también tenemos fuerza y ​​partido para salir a las calles”, dice textualmente la publicación de Facebook, que ha sido compartida decenas de veces. Sin embargo, esto es falso . La grabación de Asfura que circula en redes sociales no corresponde a una declaración en contra del movimiento social de las antorchas, sino a una intervención relacionada con los médicos que iniciaron las asambleas informativas en junio. “#Honduras | Nasry Asfura amenaza que si los hondureños siguen con esas marchas de las antorchas, ellos también tienen partido y fuerza para salir a las calles a protestar en contra de los comunistas”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 100 veces desde el 20 de septiembre.

El bulo surge debido a que las Marchas de las Antorchas han retomado las calles desde el 11 de septiembre, con la participación de cientos de personas que se han concentrado en señal de protesta por el alto costo de vida, el incremento en los precios de los combustibles, cuestionamientos relacionados con una supuesta privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otros temas de país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Video de junio

Una búsqueda en Google Lens, utilizando un fragmento del video que muestra a Asfura, permitió localizar la misma secuencia en una publicación de la cuenta de Instagram de tunota.com, titulada: “Si quieren estar en asambleas, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza, para ir a la calle - 15 de junio 2026”. La revisión de la entrevista original evidencia que la publicación presenta declaraciones fuera de contexto. El video que circula fue editado mediante la selección y unión de distintos fragmentos de la grabación, omitiendo parte de lo expresado y alterando el contexto de las declaraciones. A partir del segundo 0:15, Asfura habló sobre la administración anterior, de la que afirmó que, en materia económica, hizo ver mal a Honduras internacionalmente. Por ello, mencionó: “Eso no se hace, eso no es de buenos hondureños, eso no funciona así”. Seguidamente, en el segundo 0:33, agregó: “Y yo quiero que entiendan que aquí, si quieren estar en asamblea, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle”. Además, la entrevista tuvo una duración de 03:31 y, tras su revisión, no se encontró una declaración en la que el mandatario amenazara a los hondureños con salir a las calles en respuesta a las movilizaciones con antorchas, ni que hiciera referencia a protestar “en contra de los comunistas”, como sostiene la descripción de la publicación.

Video de la manifestación

Por otra parte, el segundo video de la publicación viral, en el que se observa a decenas de manifestantes, corresponde a un hecho reciente. Fue grabado el 18 de septiembre, en el marco de una manifestación que comenzó en la colonia Kennedy de la capital y recorrió el bulevar Centroamérica con dirección a Casa Presidencial, como lo evidencia un rastreo en internet ( 1 , 2 ).