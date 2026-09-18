Juan Diego Zelaya no recomendó reutilizar el agua del baño para lavar platos: video está sacado de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que adjunta un video en el que se afirma que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, recomendó reutilizar el agua usada para bañarse para luego lavar los platos.
Sin embargo, esto es falso. La grabación corresponde a una intervención de Zelaya en la que relató distintas prácticas de ahorro y reutilización del agua que, según explicó, le han contado habitantes de la capital durante sus recorridos por barrios y colonias.
En ningún momento Zelaya afirmó que el agua utilizada para bañarse deba emplearse después para lavar los platos.
En realidad, mencionó por separado dos formas de reutilización del recurso: el agua recogida durante el baño para los servicios sanitarios y la utilizada para lavar los platos para regar las plantas.
“Según Juan Diego, con el agua después de bañarse, hay que usarla para lavar los platos”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 14 de septiembre de 2026.
Las declaraciones del alcalde se produjeron en medio de los problemas de abastecimiento de agua que enfrenta el Distrito Central, relacionados con la disminución de las lluvias y la reducción de los niveles de los embalses que suministran agua a Tegucigalpa y Comayagüela.
Hasta la fecha, la represa La Concepción se encuentra al 24.52% de su capacidad, mientras que Los Laureles registra un 25.10%, según el boletín más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
La reducción de las reservas ha repercutido en la frecuencia con la que los hogares reciben el servicio. Ante la disponibilidad limitada del recurso, UMAPS mantiene calendarios de distribución que establecen los días en los que diferentes barrios y colonias reciben agua potable.
En algunos sectores de la capital, los períodos de abastecimiento se han extendido entre 9 y 12 días, situación que ha llevado a las autoridades municipales a distribuir agua mediante mecanismos alternativos en zonas afectadas por la escasez.
Sacado de contexto
Una búsqueda en Google Lens utilizando un fragmento del video viral permitió localizar la misma secuencia en un video en el canal de YouTube TVC Play titulado: “30/30 - 13 de septiembre 2026”.
La revisión de la entrevista original permite establecer el contexto completo de la declaración.
En el minuto 29:51, Zelaya habló de sus recorridos por la capital para entregar agua y explicó que, durante esas visitas, algunas personas le cuentan las medidas que aplican para reutilizar el recurso en sus hogares.
“Mientras nos bañamos tenemos una paila abajo, y esa misma agua la usamos para los servicios”, relató Zelaya al referirse a lo que le han expresado habitantes durante esos recorridos.
Seguidamente, mencionó otra práctica: “El agua que utilizamos para lavar los platos la guardamos y con ella regamos las plantas”.
Las dos expresiones hacen referencia a usos diferentes. En la primera, Zelaya relató que algunas personas recogen el agua utilizada durante el baño y posteriormente la emplean en los servicios sanitarios.
En la segunda, explicó que el agua usada para lavar los platos es almacenada para después regar las plantas.
Además, la expresión utilizada por Zelaya durante la entrevista fue formulada como un relato de lo que le dicen ciudadanos durante sus recorridos y no como una instrucción dirigida a los habitantes de la capital.
El programa tuvo una duración de 1:23:40. EH Verifica revisó la entrevista y no encontró ningún momento en el que Zelaya recomendara reutilizar el agua usada para bañarse para lavar los platos.
En conclusión, es falso que Juan Diego Zelaya recomendara reutilizar el agua usada para bañarse para lavar los platos.