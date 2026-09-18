Alteran arte de EL HERALDO para afirmar que el Ministerio Público prepara orden de captura contra Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que adjunta un arte en el que se afirma que el Ministerio Público prepara una orden de captura contra el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Sin embargo, el contenido está manipulado. EH Verifica comprobó que la imagen viral parte de una publicación auténtica de EL HERALDO, pero su texto y parte del diseño original fueron modificados antes de circular en redes sociales.

Además, la encargada de comunicaciones del Ministerio Público confirmó a EH Verifica que esa institución no ha emitido ninguna orden de captura contra Nasralla.

“Última hora: Ministerio Público prepara orden de captura contra Salvador Nasralla”, dice el arte incluido en una publicación de Facebook, compartida más de 60 veces desde el 17 de septiembre de 2026.

Recientemente, EL HERALDO informó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Política Limpia, sancionó al excandidato presidencial Salvador Nasralla con una multa de 146,457,720 lempiras por irregularidades detectadas durante la fiscalización de los informes financieros de su campaña presidencial de 2025.

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Según la UFTF, las inconsistencias están relacionadas con 21 aportaciones privadas que sumaron 73,228,860 lempiras. La sanción impuesta equivale al doble de ese monto.

Sin embargo, EL HERALDO no publicó que el Ministerio Público prepare una orden de captura contra Nasralla, como afirma el arte que circula en redes sociales.

Nasralla rechazó los señalamientos de la UFTF y aseguró que presentó en tiempo y forma la documentación correspondiente a la rendición de cuentas de su campaña presidencial de 2025.

El excandidato sostuvo que las observaciones son de carácter administrativo y documental. Además, afirmó que la actuación de la UFTF busca apartarlo de futuras contiendas electorales y señaló a sectores del Partido Nacional y de su propio Partido Liberal de estar interesados en impedir su participación en las elecciones de 2029.

Por otra parte, el Ministerio Público informó el 9 de septiembre de 2026 que, a través de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECDE), realizaba diligencias investigativas derivadas de denuncias por supuestas irregularidades en Juntas Receptoras de Votos durante las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.

La institución precisó que las diligencias se encontraban en la etapa preparatoria del proceso y aclaró que, hasta ese momento, no existían requerimientos fiscales, solicitudes de órdenes de captura ni detenciones preventivas contra ninguna persona.