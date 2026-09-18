Alteran arte de EL HERALDO para afirmar que el Ministerio Público prepara orden de captura contra Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que adjunta un arte en el que se afirma que el Ministerio Público prepara una orden de captura contra el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Sin embargo, el contenido está manipulado. EH Verifica comprobó que la imagen viral parte de una publicación auténtica de EL HERALDO, pero su texto y parte del diseño original fueron modificados antes de circular en redes sociales.
Además, la encargada de comunicaciones del Ministerio Público confirmó a EH Verifica que esa institución no ha emitido ninguna orden de captura contra Nasralla.
“Última hora: Ministerio Público prepara orden de captura contra Salvador Nasralla”, dice el arte incluido en una publicación de Facebook, compartida más de 60 veces desde el 17 de septiembre de 2026.
Recientemente, EL HERALDO informó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Política Limpia, sancionó al excandidato presidencial Salvador Nasralla con una multa de 146,457,720 lempiras por irregularidades detectadas durante la fiscalización de los informes financieros de su campaña presidencial de 2025.
Según la UFTF, las inconsistencias están relacionadas con 21 aportaciones privadas que sumaron 73,228,860 lempiras. La sanción impuesta equivale al doble de ese monto.
Sin embargo, EL HERALDO no publicó que el Ministerio Público prepare una orden de captura contra Nasralla, como afirma el arte que circula en redes sociales.
Nasralla rechazó los señalamientos de la UFTF y aseguró que presentó en tiempo y forma la documentación correspondiente a la rendición de cuentas de su campaña presidencial de 2025.
El excandidato sostuvo que las observaciones son de carácter administrativo y documental. Además, afirmó que la actuación de la UFTF busca apartarlo de futuras contiendas electorales y señaló a sectores del Partido Nacional y de su propio Partido Liberal de estar interesados en impedir su participación en las elecciones de 2029.
Por otra parte, el Ministerio Público informó el 9 de septiembre de 2026 que, a través de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECDE), realizaba diligencias investigativas derivadas de denuncias por supuestas irregularidades en Juntas Receptoras de Votos durante las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.
La institución precisó que las diligencias se encontraban en la etapa preparatoria del proceso y aclaró que, hasta ese momento, no existían requerimientos fiscales, solicitudes de órdenes de captura ni detenciones preventivas contra ninguna persona.
Arte modificado
Una búsqueda en Google Lens utilizando el arte viral llevó a una publicación de EL HERALDO en Facebook, lo que permitió localizar la imagen original difundida por el medio.
En la publicación original se lee: “Salvador Nasralla recibe una sanción de más de 146 millones de lempiras”.
Sin embargo, la imagen fue modificada para sustituir ese texto por la frase: “Ministerio Público prepara orden de captura contra Salvador Nasralla”.
Una comparación entre ambas imágenes permitió identificar otras diferencias en su composición gráfica.
En la imagen manipulada fue eliminada parte del diseño original, en la parte superior derecha que se incluye el logotipo “EH”.
Además, se sustituyó el texto de la publicación auténtica por la afirmación sobre una supuesta orden de captura.
Esto confirma que EL HERALDO haya publicado un arte informando que el Ministerio Público prepara una orden de captura contra Salvador Nasralla.
La imagen fue modificada a partir de un arte auténtico del medio que informaba sobre la sanción económica impuesta por la UFTF al excandidato presidencial.
Sin orden de captura
EH Verifica también realizó búsquedas para determinar si existía algún registro público que respaldara la supuesta orden de captura contra Nasralla mencionada en el contenido manipulado.
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + orden de captura + Ministerio Público + sanción de la UFTF” no permitieron localizar comunicados, requerimientos fiscales ni información oficial que confirmara la existencia de esa medida.
Asimismo, una revisión de las publicaciones del Ministerio Público (Facebook y X) no encontró ningún comunicado en el que se informe sobre una orden de captura contra Nasralla relacionada con la sanción impuesta por la UFTF.
En todo caso, Claudía Díaz, portavoz de la Fiscalía hondureña confirmó a EH Verifica que no existe ninguna orden de captura contra Nasralla preparada o emitida por esa institución.
“Como Ministerio Público no hemos informado”, aclaró Díaz.
Por lo tanto, un arte de EL HERALDO fue alterado para afirmar que el Ministerio Público prepara orden de captura contra Nasralla.