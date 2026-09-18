Los bulos que circularon durante los desfiles del 15 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras miles de hondureños participaban en los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026, en redes sociales también circulaban imágenes, videos y supuestas declaraciones que presentaban como reales hechos que no ocurrieron durante las celebraciones por los 205 años de independencia. Las verificaciones realizadas por EH Verifica identificaron al menos seis bulos relacionados con la jornada. Entre ellos hubo videos sacados de contexto, una grabación manipulada, contenido generado con inteligencia artificial y declaraciones sin respaldo atribuidas a autoridades. Las publicaciones involucraron al presidente Nasry Asfura, al influencer Shin Fujiyama, centros educativos y actividades desarrolladas en el Estadio Nacional "Chelato Uclés". Uno de los patrones identificados fue el uso de imágenes o acontecimientos reales para construir narrativas falsas alrededor de los desfiles. También circularon contenidos que mostraban como actuales grabaciones de otros momentos y hasta un video creado con inteligencia artificial para simular un salto de paracaidistas que no ocurrió durante las celebraciones de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A continuación, el recuento de bulos:

Nasry Asfura no ordenó usar la bandera del Partido Nacional en los desfiles patrios

Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó usar la bandera del Partido Nacional en los desfiles patrios de este martes 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, esto es falso. EH Verifica no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta cita atribuida a Asfura. "Mañana no quiero banderas de gays, ni esa bandera turquesa. Es una orden que anden la bandera del Partido Nacional", dice el texto sobrepuesto de una imagen de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 14 de septiembre de 2026.

Video de supuestos paracaidistas saltando desde un helicóptero sobre el Estadio Nacional es de IA

Circula en redes sociales un video que muestra a un supuesto helicóptero sobrevolando presuntamente el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés mientras varias personas saltan desde la aeronave y descienden hacia el terreno. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. La secuencia presenta varias inconsistencias visuales compatibles con una generación digital. "Preparando para el salta de paracaidistas el 15 de septiembre", dice el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok, compartida más de 45 veces desde el 14 de septiembre de 2026.

Este video de paracaidista en el Estadio Nacional circula como actual, pero es de 2019

Circula en redes sociales un video que muestra a un paracaidista descendiendo hacia el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que es presentado como si correspondiera a los desfiles patrios de Honduras de 2026. Sin embargo, es engañoso. El video no corresponde a las celebraciones de este año: el material tiene registros desde septiembre de 2019, cuando fue difundido durante los desfiles por el 198 aniversario de la Independencia de Honduras. El contenido viral ha sido compartido más de 460 veces desde el 3 de septiembre.

La llegada de este paracaidista al Estadio Nacional no fue grabado el 15 de septiembre de 2026

Circula en redes sociales un video que muestra el salto de un paracaidista en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, supuestamente durante los desfiles patrios de 2026. Sin embargo, la secuencia no corresponde a los desfiles patrios de este año. Las imágenes se mueven en internet al menos desde el 15 de septiembre de 2023 y corresponden a la celebración del 202 aniversario de la Independencia de Honduras. “Viva Honduras”, dice la descripción de la entrada en TikTok que ha sido compartida más de 1,250 veces desde el 2 de septiembre.

Este video no muestra a Shin Fujiyama siendo retirado del Estadio Nacional durante los desfiles: ocurrió en EE UU

Circula en redes sociales un video que muestra al creador de contenido Shin Fujiyama siendo retirado de un lugar por un escolta. Las imágenes se difunden como si el hecho hubiera ocurrido en el Estadio Nacional durante los desfiles patrios de 2026. Sin embargo, es falso que el video corresponda a los desfiles patrios de este año. Una búsqueda inversa del material permitió localizar registros anteriores que sitúan las imágenes en un evento realizado el 31 de mayo de 2026 en Manassas, Virginia, Estados Unidos, no en el coloso capitalino. “Lo mandaron a sacar a Shin Fujiyama. Del estadio de Tegucigalpa” dice el texto interpuesto en el video publicado en TikTok desde el 15 de septiembre de 2026.

El video de Nasry Asfura en los desfiles patrios en el que se escucha “fuera la racha” es un montaje

Circula en redes sociales un video que muestra al presidente Nasry Asfura caminando por la pista del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, durante su entrada a los desfiles patrios de 2026, mientras de fondo supuestamente se escucha repetidamente la expresión “fuera la racha”. Sin embargo, la secuencia está manipulada. El audio no corresponde a ese momento, sino a una protesta de diputados de Libertad y Refundación (Libre) en los bajos del Congreso Nacional, registrada el 17 de marzo. “Así recibieron a Asfura en el Estadio Nacional”, señala el texto sobrepuesto en un post de TikTok que ha sido compartido más de 4,500 veces desde el 15 de septiembre.

Secretaría de Educación no dijo que sancionará a escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa