Secretaría de Educación no dijo que sancionará a escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que la secretaria de Educación, Ivette Argueta, supuestamente dijo que habrá sanciones para todas las escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa, ya que la bandera “cachureca” es la real. Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de información que respalde la supuesta afirmación de Argueta, no se encontró ningún resultado que evidencie que la funcionaria realizó esa declaración. Además, una fuente de la Secretaría de Educación confirmó a EH Verifica que Argueta no expresó tales palabras. “Ministra de Educación, Ivette Arely Argueta dijo que habrá sanciones a todas las escuelas que desfilaron con la bandera azul turqueza ya que la bandera cachureca es la real”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 16 de septiembre de 2026.

Este año, el uso de la bandera azul turquesa volvió a generar debate debido a los cambios en la representación del símbolo patrio tras el inicio del nuevo gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Previo a los desfiles del 15 de septiembre de 2026, medios hondureños reportaron que algunos centros educativos mantenían su posición de utilizar el pabellón azul turquesa durante los desfiles, amparándose en el Decreto Legislativo No. 29 de 1949. El director del Instituto José Trinidad Reyes, Wilson Mejía, declaró para LA PRENSA que el centro “desfilará únicamente con el pabellón azul turquesa” y señaló que lo harían en apego a dicha normativa. Por su parte, la Secretaría de Educación sí emitió disposiciones para la realización de los desfiles patrios de 2026, en los que participaron centros educativos de todo el país. Además, previo a las celebraciones del 15 de septiembre, Educación comunicó un calendario especial para las actividades patrias, que contempló los desfiles y actos culturales del 15 de septiembre y el asueto posterior para el personal docente. El documento fue firmado por Argueta en su condición de secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Sin embargo, en las disposiciones públicas localizadas no aparece una orden de sancionar a los centros educativos por utilizar la bandera azul turquesa.

Cita falsa