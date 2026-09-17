Secretaría de Educación no dijo que sancionará a escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que la secretaria de Educación, Ivette Argueta, supuestamente dijo que habrá sanciones para todas las escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa, ya que la bandera “cachureca” es la real.
Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de información que respalde la supuesta afirmación de Argueta, no se encontró ningún resultado que evidencie que la funcionaria realizó esa declaración.
Además, una fuente de la Secretaría de Educación confirmó a EH Verifica que Argueta no expresó tales palabras.
“Ministra de Educación, Ivette Arely Argueta dijo que habrá sanciones a todas las escuelas que desfilaron con la bandera azul turqueza ya que la bandera cachureca es la real”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 16 de septiembre de 2026.
Este año, el uso de la bandera azul turquesa volvió a generar debate debido a los cambios en la representación del símbolo patrio tras el inicio del nuevo gobierno.
Previo a los desfiles del 15 de septiembre de 2026, medios hondureños reportaron que algunos centros educativos mantenían su posición de utilizar el pabellón azul turquesa durante los desfiles, amparándose en el Decreto Legislativo No. 29 de 1949.
El director del Instituto José Trinidad Reyes, Wilson Mejía, declaró para LA PRENSA que el centro “desfilará únicamente con el pabellón azul turquesa” y señaló que lo harían en apego a dicha normativa.
Por su parte, la Secretaría de Educación sí emitió disposiciones para la realización de los desfiles patrios de 2026, en los que participaron centros educativos de todo el país.
Además, previo a las celebraciones del 15 de septiembre, Educación comunicó un calendario especial para las actividades patrias, que contempló los desfiles y actos culturales del 15 de septiembre y el asueto posterior para el personal docente.
El documento fue firmado por Argueta en su condición de secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Sin embargo, en las disposiciones públicas localizadas no aparece una orden de sancionar a los centros educativos por utilizar la bandera azul turquesa.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Secretaría de Educación + sanción escuelas + bandera azul turquesa” no arrojó registros en medios de comunicación ni cuentas oficiales que respalden la autenticidad de estas declaraciones.
También se realizaron búsquedas textuales de la declaración en los distintos motores de búsqueda y redes sociales, pero no se encontraron resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que el contenido no fue difundido de forma oficial ni replicado por fuentes confiables.
Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Secretaría de Educación de Honduras en X, Facebook, Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que comprueben la supuesta disposición.
Asimismo, una revisión de las cuentas personales de la ministra en X, Instagram y Facebook no encontró evidencia de que Educación haya publicado o anunciado una medida de este tipo.
Consultado por EH Verifica sobre la publicación que circula en redes sociales, el portavoz de la Secretaría de Educación, Luis Hernández, aseguró que el contenido de la publicación es totalmente falso.
“Desde esta Secretaría de Estado no se ha emitido ningún lineamiento, disposición ni comunicación oficial relacionada con el tema señalado en dicha publicación”, aclaró.
Asimismo, la titular de Educación afirmó en una entrevista previo a iniciar los desfiles el 15 de septiembre aclarando que no había sanción para quienes desfilaran con la bandera azul turquesa.
“No tenemos problemas por el color de la bandera. No tenemos ninguna sanción, ningún problema para que nuestro pabellón flamee a nivel nacional”, aseguró.
Por lo tanto, es falso que Ivette Argueta dijera que habrá sanciones para las escuelas que desfilaron con la bandera azul turquesa durante los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026.