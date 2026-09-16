La llegada de este paracaidista al Estadio Nacional no fue grabado el 15 de septiembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra el salto de un paracaidista en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, supuestamente durante los desfiles patrios de 2026.

Sin embargo, la secuencia no corresponde a los desfiles patrios de este año. Las imágenes se mueven en internet al menos desde el 15 de septiembre de 2023 y corresponden a la celebración del 202 aniversario de la Independencia de Honduras.

“Viva Honduras”, dice la descripción de la entrada en TikTok que ha sido compartida más de 1,250 veces desde el 2 de septiembre.

Este año, el tradicional espectáculo de paracaidismo no formó parte de los desfiles patrios realizados el 15 de septiembre en el Estadio Nacional. El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) confirmó que la exhibición fue retirada de la programación oficial de este año.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, sin embargo, mantuvieron las demostraciones de salto libre durante las actividades de las fiestas patrias. Los espectáculos fueron trasladados al Campo Parada Marte y se realizaron los días 5 y 12 de septiembre, antes de la celebración del 15 de septiembre.