Este video de paracaidista en Estadio Nacional circula como actual, pero es de 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a un paracaidista descendiendo hacia el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que es presentado como si correspondiera a los desfiles patrios de Honduras de 2026. Sin embargo, es engañoso. El video no corresponde a las celebraciones de este año: el material tiene registros desde septiembre de 2019, cuando fue difundido durante los desfiles por el 198 aniversario de la Independencia de Honduras. El contenido viral ha sido compartido más de 460 veces desde el 3 de septiembre.

Honduras conmemora cada 15 de septiembre el aniversario de su independencia con desfiles patrios y diferentes actividades cívicas en distintas partes del país. En 2026, las celebraciones conmemoraron 205 años de independencia. En Tegucigalpa, los desfiles culminaron en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, pero este año no contaron con la tradicional exhibición de paracaidismo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, el espectáculo fue trasladado al Campo de Parada Marte con el objetivo de reducir los riesgos para los integrantes del equipo de salto libre, debido a los accidentes ocurridos en 2025, cuando dos paracaidistas resultaron lesionados durante el aterrizaje. Rivera también explicó que las remodelaciones del Estadio Nacional impedían realizar el espectáculo en ese recinto. Las demostraciones se realizaron los días 5 y 12 de septiembre en el Campo de Parada Marte, con la participación de 10 integrantes del equipo de salto libre.

Video de 2019

Una búsqueda inversa en Google Lens con un fragmento del video permitió encontrar publicaciones anteriores del mismo material. Entre los registros localizados está una publicación de EL HERALDO del 15 de septiembre de 2019 titulada “¡Fiestas Patrias 2019!”.