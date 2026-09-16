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Barcelona vs Racing EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El FC Barcelona ha tenido un enorme arranque de torneo en LaLiga y quiere que el Racing Santander sea su próxima víctima

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:39
Barcelona vs Racing EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El equipo catalán espera al Racing Santander 10* en la cancha del Camp Nou.

 Foto: Barcelona

Barcelona, España.- El FC Barcelona de Hansi Flick afronta su sexto juego de la temporada de LaLiga ante el Racing Santander, donde quiere seguir ganando para seguir como líder.

El equipo catalán es líder de LaLiga con 15 puntos, Real Madrid lo iguala pero tiene menor diferencia de goles. Los de Flick ya golearos a Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia y Levante.

Mientras que el Racing comenzó esta temporada empatando ante Villarreal, luego cayó contra Getafe, triunfó ante Elche, perdió ante Rayo y en el último ganó al Alavés.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 1:30 PM
Canal: Sky Sports, Directv,

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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