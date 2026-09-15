Honduras tiene una extensión territorial de 112,777 km², pese a lo que afirma Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras, el 15 de septiembre, el presidente Nasry Asfura afirmó durante su discurso en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” que el país tiene una extensión territorial de 112,492 kilómetros cuadrados. “Honduras es una tierra de 112,492 kilómetros cuadrados”, aseveró (a partir del segundo uno). Sin embargo, es falso: la cifra utilizada por Asfura está desactualizada. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependencia del Instituto de la Propiedad (IP), realizó una nueva medición que estableció la extensión territorial de Honduras en 112,777 kilómetros cuadrados. La diferencia entre ambas mediciones es de 285 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 0.25% de la superficie nacional. EH Verifica preguntó a la Secretaría de Comunicación sobre la afirmación del presidente, pero no hubo respuesta.

Vigente durante décadas

Los 112,492 kilómetros cuadrados mencionados por Asfura proceden del mapa oficial elaborado en 1994, después de que la Corte Internacional de Justicia resolviera en 1992 el conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador. Esa medición fue utilizada durante años por instituciones estatales, centros educativos, organismos internacionales y publicaciones académicas para describir la extensión territorial del país. De acuerdo con una investigación de EL HERALDO Plus , la medición de 1994 se efectuó con las herramientas disponibles en esa época, entre ellas un curvímetro, instrumento manual empleado para calcular distancias sobre los mapas. En abril de 2023, las autoridades del Instituto de la Propiedad adelantaron que una nueva medición superaba los 112,700 kilómetros cuadrados. No obstante, en ese momento explicaron que el resultado todavía debía ser validado y pidieron manejarlo con prudencia. Cuatro meses después, en agosto de 2023, el entonces presidente del Consejo Directivo del IP, José Carlos Cardona, confirmó que el estudio arrojaba una extensión de 112,777 kilómetros cuadrados, aunque la metodología aún estaba bajo revisión.

Se presentó en 2024

El 10 de abril de 2024, el Instituto de la Propiedad presentó el nuevo mapa oficial de Honduras con una extensión territorial de 112,777 kilómetros cuadrados. La actualización fue elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, entidad responsable de desarrollar, coordinar, validar y homologar la actividad cartográfica y geodésica del país. El sitio oficial del IGN establece que esta institución, adscrita al IP, tiene entre sus funciones la elaboración del mapa oficial, los mapas básicos, los atlas generales y las cartas cartográficas de Honduras. Durante la presentación de 2024, Cardona explicó que el nuevo cálculo se obtuvo mediante tecnología de medición satelital digital. El funcionario informó que se imprimirían 17,000 ejemplares para distribuirlos en los centros educativos del país. La información publicada por el canal estatal 8 también establece que el nuevo mapa sitúa la extensión territorial en 112,777 kilómetros cuadrados, 285 más que la medición anterior. La nueva cifra ya aparece en documentos de otras instituciones públicas. La publicación Honduras en Cifras 2021-2024 , del Banco Central de Honduras (BCH), registra expresamente una extensión territorial de 112,777 kilómetros cuadrados.

Honduras no ganó territorio