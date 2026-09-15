Cinco mitos sobre la independencia de Honduras que la historia desmiente

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 15 de septiembre, Honduras conmemora junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica la independencia de España. Los cinco países comparten la fecha porque sus actuales territorios formaban parte del Reino de Guatemala, pero eso no significa que en 1821 existieran como repúblicas soberanas ni que sus representantes firmaran conjuntamente el acta. Con el paso del tiempo, esa historia ha sido simplificada hasta generar afirmaciones imprecisas. Publicaciones periodísticas, páginas educativas y entradas en redes sociales sostienen que Honduras firmó su propia Acta de Independencia el 15 de septiembre, que desde ese día quedó plenamente soberana o que José Cecilio del Valle figuró entre los firmantes del documento. En realidad, el acta fue aprobada y suscrita en la ciudad de Guatemala; la noticia llegó días después al territorio hondureño y Centroamérica terminó anexada al Imperio mexicano. La independencia absoluta fue declarada en 1823, mientras Honduras comenzó posteriormente su organización como Estado y se separó de la Federación Centroamericana en 1838. Por esa razón, EH Verifica presenta cinco de las afirmaciones más repetidas sobre la independencia hondureña y explica qué ocurrió realmente:

“Honduras firmó su Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821”

Veredicto: Falso

El Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 fue redactada, aprobada y firmada en el Palacio Nacional de Guatemala, no en territorio hondureño. Honduras tampoco existía entonces como la república actual. Su territorio estaba dividido principalmente entre la provincia de Comayagua y la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, ambas vinculadas administrativamente al Reino de Guatemala. Los documentos que comunicaban lo acordado en Guatemala llegaron días después. En Tegucigalpa fueron recibidos el 28 de septiembre de 1821 y Dionisio de Herrera redactó un acta local de adhesión. Por tanto, Honduras conmemora el 15 de septiembre como la fecha común de la independencia centroamericana, pero no firmó un acta propia ese día. La UNAH documenta la llegada posterior de los pliegos .

“Honduras quedó libre, soberana e independiente desde el 15 de septiembre”

Veredicto: Engañoso

El 15 de septiembre marcó la ruptura inicial de las provincias centroamericanas con el Gobierno español. Sin embargo, no convirtió inmediatamente a Honduras en una república plenamente soberana. La propia acta estableció que debía convocarse un congreso para resolver de manera definitiva “el punto de independencia general y absoluta” y determinar la forma de gobierno que adoptaría la región. Además, pocos meses después, en enero de 1822, las provincias centroamericanas fueron anexadas al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Esa incorporación limitó su capacidad de gobernarse autónomamente. Centroamérica declaró su independencia absoluta de España, México y cualquier otra potencia hasta el 1 de julio de 1823. Por ello, presentar el 15 de septiembre como el momento en que Honduras obtuvo inmediatamente una soberanía completa omite etapas fundamentales del proceso.

“Los cinco países centroamericanos firmaron conjuntamente el acta”

Veredicto: Falso

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran actualmente su independencia el 15 de septiembre, pero en 1821 todavía no existían como cinco repúblicas independientes. El documento fue aprobado por una junta de autoridades coloniales, representantes religiosos, funcionarios y miembros de instituciones reunidos en la ciudad de Guatemala. Aunque entre los participantes había personas originarias o vinculadas con otras provincias, eso no significa que cinco delegaciones nacionales, equivalentes a los países actuales, se reunieran para firmar conjuntamente el acta. La referencia a “cinco países firmantes” constituye un anacronismo: traslada al año 1821 una división política y nacional que se consolidó posteriormente.

“José Cecilio del Valle firmó el Acta de Independencia”

Veredicto: Falso

A José Cecilio del Valle se le atribuye la redacción del Acta de Independencia y su participación en la reunión celebrada en Guatemala. Sin embargo, su nombre no aparece entre las 13 personas que suscribieron el documento. Entre los firmantes figuran Gabino Gaínza, Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio de Molina y otros funcionarios presentes en la sesión. Por tanto, es correcto reconocer a Valle como redactor del acta, pero no como uno de sus firmantes. La Revista de la Universidad de la UNAH conserva una transcripción del acta y de las firmas colocadas al final del documento.

“El acta creó inmediatamente la República de Honduras”

Veredicto: Falso

La aprobación del acta no creó la República de Honduras tal como se conoce actualmente. Después de la separación de España y de la anexión a México, Honduras formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América y posteriormente de la República Federal de Centroamérica. Honduras comenzó a organizarse como Estado federado, eligió a Dionisio de Herrera como su primer jefe de Estado en 1824 y aprobó su primera Constitución el 11 de diciembre de 1825. El país decretó su separación de la Federación Centroamericana en 1838. La formación de Honduras como Estado soberano fue, por tanto, un proceso desarrollado durante varios años y no una consecuencia inmediata de la reunión del 15 de septiembre. La cronología histórica publicada por la UNAH diferencia la independencia de España, la independencia absoluta y la posterior separación de la Federación.

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